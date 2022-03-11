Adanış Kutsal Kavga filmi bugün vizyona girdi! Adanış Kutsal Kavga konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğuna Emir Khalilzadeh’ın oturduğu “Adanış Kutsal Kavga” filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Pandemi sebebi ile vizyona girmesi geciken film bugün itibari ile ise sinema severlerle buluştu. Yapımcılığını FFP Media adına Şenel İlhan'ın yaptığı aksiyon türündeki Adanış Kutsal Kavga konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

Adanış Kutsal Kavga Künye

Vizyon tarihi: 11 Mart 2022

Konusu: Adanış Kutsal Kavga, İstanbul Fethi'nin akabinde, bir yarısı soylu Julius Ailesi’nde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlar'da kalan mukaddes haritanın odağında olduğu olaylar zincirini anlatıyor.

Oyuncuları: İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz ve Nevzat Yılmaz

Senaryo: Baki İlhan

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Adanış Kutsal Kavga Konusu

Peki Adanış Kutsal Kavga filminin konusu nedir? Emir Khalilzadeh'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış bir grupla bu sırrı tekrar ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.

Adanış Kutsal Kavga Oyuncuları

İsmail Filiz,

Esra Bilgiç,

Baki İlhan,

Serdar Deniz,

Nevzat Yılmaz

Aslıhan Karalar,

Turgay Tanülkü,

Cenk Kangöz,

Can Nergis,

Ercüment Fidan,

Dilek Serbest,

Edip Saner,

Hakan Eksen,

Anıl Yıldız,

Ali Emrah Doğan,

Aras Özdoyran,

Mara Çimen,

Esra Akbaş

Suat Köroğlu

"Sinema tarihinin en iddialı aksiyon filmini çekmeye karar verdik"

Filmin idari yapımcısı, senaryo yazarı ve başrol oyuncusu Baki İlhan, davetlilere "Türk sinema tarihinin en iddialı en iyi aksiyon filmini çekmeye karar verdik ve bugün buradayız. Atalarının yüzyıllar önce verdiği bir sözü hayatta tutmak uğruna orantısız bir güce karşı savaş veren onurlu ve soylu bir ailenin hikayesini izleyeceğiz birlikte. Tıpkı bu milletin gençleri gibi tıpkı tarihten bugüne kadar gelen kahramanlarımız gibi. İnşallah sizlere layık bir proje ortaya çıkmıştır" sözleriyle seslendi.

İsmail Filiz: "Kimse dublör kullanmadı"

Gösterim öncesi İsmail Filiz, çok heyecanlı olduklarını söyledi: “Kariyerimde aksiyon filmlerinin önemli bir yeri var. Türk sinemasında aksiyonun karşılığı olduğunu göstermeye çabalayacağız. Filmi izlemeye gelenlerin verdiği paranın karşılığını alacağını düşünüyoruz. Oyunculardan kimse filmde dublör kullanmadı.” ifadelerini kullandı.

Adanış Kutsal Kavga Fragmanı