Zeynep Sever Demirel: Evlenmek başarı değil, evliliği devam ettirebilmek başarı

Türk futbolunun önemli isimlerinden Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, on altı yılı geride bırakan evlilikleriyle ilgili samimi değerlendirmelerde bulundu. Üç çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, katıldığı bir podcast programında uzun süreli bir birlikteliğin perde arkasındaki emeği anlattı.





"BEN ONU İDEAL KOCA HALİNE GETİREBİLMEK İÇİN KAÇ SENEMİ VERDİM"



Zaman zaman boşanma iddialarıyla gündeme gelseler de aralarındaki sorunları aşmayı başaran çiftten Zeynep Sever Demirel, "Neyin Peşindesin?" adlı podcast programında eşi hakkında yapılan övgülere dair şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

Ben onu ideal koca haline getirene kadar kaç senemi verdim mesela? O da benim için... Biz bunun için çaba sarf ettik kardeşim, uğraşıyoruz. Hala uğraşıyoruz.



"EVLENMEK BAŞARI DEĞİL"

Evliliğin bir süreç yönetimi olduğunu vurgulayan Demirel, günümüz ilişkilerine dair görüşünü şu cümleyle özetledi:

Evlenmek başarı değil, evliliği devam ettirebilmek başarı.

ON ALTI YILLIK EVLİLİK



Çiftin yolları, Zeynep Sever’in Belçika Güzellik Kraliçesi seçildiği 2009 yılında kesişti. O dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın kalecisi Volkan Demirel ile tanışan Sever, kısa sürede evlilik kararı aldı. 21 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ikili, magazin dünyasında istikrarlı beraberlikleriyle dikkat çekti.

Üç kız çocukları olan Demirel çiftinin ilk kızları Yade 2014’te, ikinci kızları Yeda ise 2017’de dünyaya geldi. 2025 yılının Şubat ayında üçüncü kızları Yasmin’i kucağına alan çift, genişleyen aileleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.