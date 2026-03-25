Kylie Jenner ve Timothée Chalamet ilişkisinde yeni dönem
Üç yıldır birlikteliklerini sürdüren ve magazin dünyasının şüphesiz en çok konuşulan çiftlerinden Kylie Jenner ve Timothée Chalamet, gelecek planları konusunda farklı bir döneme adım atıyor. İkilinin aldıkları yeni kararlar, ilişkilerinin bir üst seviyeye taşındığını gösteriyor...
Kylie Jenner ve Timothée Chalamet çifti, üç yıllık birlikteliklerinin ardından ilişkilerinde daha ciddi bir evreye geçiyor. Us Weekly’ye konuşan kaynaklar, çiftin gelecek planlarını detaylandırmaya başladığını ve birbirlerine olan bağlılıklarının arttığını belirtiyor.
İçeriden alınan bilgilere göre, ilişkileri oldukça istikrarlı bir seyir izliyor. Kaynaklar, ikilinin uyumu hakkında “ilişkileri çok güçlü ve iyi bir ritim yakaladılar” ifadesini kullanıyor.
ÖDÜL SEZONUNDA KARŞILIKLI DESTEK
15 Mart’ta gerçekleşen 98. Akademi Ödülleri ile sona eren yoğun takvim boyunca Kylie Jenner, Timothée Chalamet’nin en büyük destekçisiydi. Chalamet, Marty Supreme filmindeki performansıyla aday gösterildiği törenlerin birçoğuna sevgilisi Kylie Jenner ile katıldı.
4 Ocak’taki Critics Choice Awards'da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Chalamet, konuşmasında Jenner’a; “Bunu sensiz başaramazdım” diyerek özel bir teşekkür sunmuştu. Bu sözlere karşılık Jenner’ın sahnedeki Chalamet’ye “seni seviyorum” dediği görülmüştü.
“DAHA FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI GERÇEKTEN İSTİYORUM”
Vanity Fair’e verdiği röportajda anne olmaya bakış açısını paylaşan Jenner, çocukları Stormi ve Aire’den sonra “daha fazla çocuk sahibi olmayı gerçekten istiyorum” diyerek ailesini büyütme isteğini gizlemedi.
Çifte yakın kaynaklar, özellikle Chalamet’nin ödül törenindeki Kylie’ye yönelik teşekkür konuşmasından sonra ikilinin gelecek hedefleri üzerine derin paylaşımlarda bulunduğunu belirtiyor.
“BU YIL NİŞANLANMA KONUSUNU BİLE KONUŞTULAR”
Çiftin evlilik konusundaki tavrı ise aceleci değil ancak kararlı. Kaynaklar, ikili hakkında; “evlilik için acele etmiyorlar ancak tamamen uyumlular, hatta bu yıl nişanlanma konusunu bile konuştular” bilgisini veriyor.