Wilma Elles bebeğinin 40'ını çıkardı: Kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine ulaşan Wilma Elles, tam 40 gün önce kızı Tiara Manolya'yı kucağına adlı. Üçüncü kez anne olma sevinci yaşayan ünlü oyuncu, Instagram hesabından kızının birçok fotoğrafını yayınlandı.

'40. GÜN ÇIKTI, GELENEKSEL BANYO YAPTIK'

Ünlü oyuncu paylaşım yaptığı fotoğrafların altına, ''Tiara Manolya'nın 40. günü çıktı, geleneksel banyo da yaptık. Nasıl bir aşk bu... Dünyada bebeklerden daha güzel bir şey yok... Ve 22.11.2022'de seninle Aile olduk. Bir yıl içerisinde ne kadar çok şey değişebilir... Birinci evlilik yıldönümümüzün kutlamasını daha güzel düşünemezdim... Çok teşekkür ederim... Allah isteyen herkese nasip etsin.' açıklamasında bulundu.