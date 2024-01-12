Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu pembe elbisesi ile büyüledi

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteri ile izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, bir şampuan firmasının reklam yüzü oldu. Önceki gün Afra Saraçoğlu ile markanın işbirlikleri düzenlenen bir davetle duyuruldu. Güzel oyuncu, lansmana şıklığı ile damga vurdu.

Saraçoğlu'nun pembe şıklığı

Bu özel davet için pembe bir kıyafet giyen Saraçoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Bu kız çok güzel", "Adriana Türkiye şubesi", "Pembe çok yakışmış" ve "Ferit görmesin" gibi yorumlarda bulundu.

Afra Saraçoğlu’nun ev sahipliğindeki davete Bade İşçil, Şükran Ovalı, Rabia Soytürk, Şevval Şahin, Buçe Buse Kahraman, Cemal Hünal, Aslı Bekiroğlu, Serkay Tütüncü, İpek Filiz Yazıcı, Özlem Ada Şahin, Yiğit Kirazcı, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Elçin Afacan ve Rahimcan Kapkap, gibi ünlü isimler katıldı.