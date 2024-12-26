Yaprak Dökümü oyuncuları yıllar sonra bir arada! Ali Rıza Bey, Fikret ve Cevriye ile buluştu

2006-2010 yılları arasında ekranlarda olan ve aradan yıllar geçmesine rağmen hala konuşulan Yaprak Dökümü oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Birçok kişinin heyecanla izlediği dizi, yıllar önce final yapmasına rağmen usta oyuncu kadrosuyla ve eski bölümleriyle adından söz ettiriyor. Dizide; Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi isimler rol aldı.

Bennu Yıldırımlar, dizide Ali Rıza Bey karakteriyle babasını canlandıran Halil Ergün ve Cevriye Hanım rolüyle kayınvalidesini oynayan Güler Ökten ile yıllar sonra bir araya geldi. Gerçekleşen bu buluşmayı Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Büyük ilgi gören kareye, 'Kayınvalidenden az çekmedin Fikret', 'Cevriye, Fikret buluşmuş inanmıyorum', 'Vefalı gelinmişsin' şeklinde yorumlar yapıldı.