Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü kazandı

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

'Yargı'ya Uluslararası Emmy Ödülü

Törende, Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisi, 'En iyi Telenovela' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törene katıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yargı Dizi Resmi (@yargidizi)'in paylaştığı bir gönderi

2017’de “Kara Sevda”, 2019’da “Şahsiyet” dizilerinin ardından şimdi de “Yargı” dizisi Emmy ödülünün sahibi oldu. Böylece Türk dizilerinin uluslararası arenadaki başarısı üçüncü kez tescillendi.