Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü kazandı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Yargı', Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görüldü. 'Yargı', 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den aday gösterilen tek dizi olmuştu.
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.
'Yargı'ya Uluslararası Emmy Ödülü
Törende, Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisi, 'En iyi Telenovela' kategorisinde ödülün sahibi oldu.
Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törene katıldı.
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2017’de “Kara Sevda”, 2019’da “Şahsiyet” dizilerinin ardından şimdi de “Yargı” dizisi Emmy ödülünün sahibi oldu. Böylece Türk dizilerinin uluslararası arenadaki başarısı üçüncü kez tescillendi.