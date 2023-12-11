Yeliz Yeşilmen'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'e sert sözler: Kıvanç çökmüş, Beren'in oyunculuğu çok kötü

Yeliz Yeşilmen, Tv8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu hakkında yorumlar yapan Yeşilmen, ünlü oyuncuları sert sözlerle eleştirdi.

"Çöktüğünü düşünüyorum"

Gündeme damgasını vuran film hakkında yorum yapan Yeşilmen, yakışıklılığıyla cümle aleme namını duyuran Tatlıtuğ'un "çöktüğünü" söyledi. Yeşilmen, Tatlıtuğ hakkında "Kıvanç'ın ya yaşlanmış mı? Hemşerim Adanalı, çok da beğenirdim fakat fazla mı çöktü? Mimiklerden alnında böyle 5-6 tane iz, kırışıklık. Yani şu an eski şeyini göremiyorum. Çöktüğünü düşünüyorum" dedi.

"Beren'in oyunculuğunu da çok kötü buldum"

Beren Saat'i de topa tutan Yeşilmen, "Beren'in oyunculuğunu da çok kötü buldum. Eski o dizideki gibi değil. Beren'in oyunculuğu bence bitmiş" ifadelerini kullandı.