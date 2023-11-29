Demet Akalın'dan İstanbul İçin Son Çağrı filmi yorumu: Filmi beğenmeyen kendinden bir şey bulamamıştır

Aşk-ı Memnu'dan tam 13 yıl sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlandı. Toplam 1 saat 45 dakika sürüyor. Yıllar önce Bihter ve Behlül ile karşımız çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat şimdi de Mehmet ve Serin olarak karşımıza çıkıyor. Filmle izleyenlerin bazıları ikiliyi tekrar gördüklerine sevinirken bazıları da hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

"Ben bayıldım, nefis"

Filmi izleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan film hakkında şaşırtan ve övgü dolu bir yorum geldi. Akalın, “Filmi beğenmeyen kendinden bir şey bulamamıştır. Ben bayıldım, nefis” dedi.