Yeşilçam oyuncusu Oya Alasya hayatını kaybetti

Usta oyuncu Zeki Alasya'nın eski eşi ünlü oyuncu ve tiyatrocu Oya Alasya 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi oyuncunun kızı Zeynep Alasya verdi.

"Annem Zeynep Oya Kaya'yı bugün kaybettik"

"Köyden İndim Şehire" filminde Himmet Ağa'nın eşi rolüyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Oya Alasya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu. Alasya "Annem Zeynep Oya Kaya'yı bugün kaybettik" sözleriyle sevenlerine acı haberi verdi.

Oya Alasya, kariyerine tiyatro üzerine başladı. Kapıcının Kızı, Sev Kardeşim, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Tamam mı Devam mı ve Üç Gelin Altı Damat adlı beyazperde filmlerinde rol almıştır.

Özellikle beyazperde severler tarafınca, rol aldığı Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner adlı beyazperde filmlerinde canlandırdığı Himmet’in Karısı rolü ile tanınmıştır.