Yeşilçam’ın yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu'ndan doğum günü mesajı
Yeşilçam'In en güzel kadını olarak bilinen Gülşen Bubikoğlu, dün 69. yaşına bastı. Bubikoğlu paylaşımına, "Bugün doğum günümdü ,hiç kutlama düşünmüyordum , çok sevdiğim bir arkadaşım pasta yollamış, bende üfleyiverdim … teşekkürler canım" notunu düştü.
'Ah Nerede', 'Yaban', 'Gırgıriye', 'Alev Alev', 'Ayrı Dünyalar' gibi Yeşilçam'ın kült filmlerinin aranan yüzü olan ve yıllar geçmesine rağmen güzelliğini koruyan Gülşen Bubikoğlu, 25 yıldır sinema sektöründen uzak olsa da sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
69 yaşına girdi
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, son olarak doğum günü paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bubikoğlu, 69. yaş gününü kutladı.
Bubikoğlu paylaşımına, "Bugün doğum günümdü, hiç kutlama düşünmüyordum, çok sevdiğim bir arkadaşım pasta yollamış, bende üfleyiverdim … teşekkürler canım" notunu düştü.
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