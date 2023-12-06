Yeşilçam’ın yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu'ndan doğum günü mesajı

'Ah Nerede', 'Yaban', 'Gırgıriye', 'Alev Alev', 'Ayrı Dünyalar' gibi Yeşilçam'ın kült filmlerinin aranan yüzü olan ve yıllar geçmesine rağmen güzelliğini koruyan Gülşen Bubikoğlu, 25 yıldır sinema sektöründen uzak olsa da sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

69 yaşına girdi

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, son olarak doğum günü paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bubikoğlu, 69. yaş gününü kutladı.

Bubikoğlu paylaşımına, "Bugün doğum günümdü, hiç kutlama düşünmüyordum, çok sevdiğim bir arkadaşım pasta yollamış, bende üfleyiverdim … teşekkürler canım" notunu düştü.