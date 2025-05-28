Tek konserle daire parası! Kurban Bayramı'nda sahneye çıkacak sanatçıların ücreti belli oldu

Kurban Bayramı'nda sahneye çıkmaya hazırlanan birbirinden ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu Hadise, Derya Bedavacı, Özcan Deniz, Tarkan gibi isimler rekor kırdı. İşte sahne başına 1 milyon dolarla (39 milyon TL) rekoru elinde tutan şarkıcı...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Tek konserle daire parası! Kurban Bayramı'nda sahneye çıkacak sanatçıların ücreti belli oldu - Resim : 1

ÖZCAN DENİZ

 6,2 milyon TL 

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Tek konserle daire parası! Kurban Bayramı'nda sahneye çıkacak sanatçıların ücreti belli oldu - Resim : 2

GÜLŞEN

10 milyon TL

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Tek konserle daire parası! Kurban Bayramı'nda sahneye çıkacak sanatçıların ücreti belli oldu - Resim : 3

TARKAN

1 milyon dolar (Yaklaşık 38,9 milyon TL)

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Tek konserle daire parası! Kurban Bayramı'nda sahneye çıkacak sanatçıların ücreti belli oldu - Resim : 4

DERYA BEDAVACI

6 milyon TL