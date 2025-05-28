Anasayfa Magazin Tek konserle daire parası! Kurban Bayramı'nda sahneye çıkacak sanatçıların ücreti belli oldu
Tek konserle daire parası! Kurban Bayramı'nda sahneye çıkacak sanatçıların ücreti belli oldu
Kurban Bayramı'nda sahneye çıkmaya hazırlanan birbirinden ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu Hadise, Derya Bedavacı, Özcan Deniz, Tarkan gibi isimler rekor kırdı. İşte sahne başına 1 milyon dolarla (39 milyon TL) rekoru elinde tutan şarkıcı...
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ÖZCAN DENİZ
6,2 milyon TL
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GÜLŞEN
10 milyon TL
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TARKAN
1 milyon dolar (Yaklaşık 38,9 milyon TL)
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DERYA BEDAVACI
6 milyon TL