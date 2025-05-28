Çelik Erişçi, meslektaşlarının Kurban Bayramı sahne ücretlerini ti'ye aldı

Kurban Bayramı'nda sahneye çıkacak şarkıcıların alacakları ücretler belli oldu.

Kurban Bayramı'nda hangi şarkıcının ne kadar kazanacağı şöyle açıklandı; Gülşen 10 milyon TL, Tarkan 1 milyon Dolar (yaklaşık 38,9 milyon TL), Hadise 5 milyon TL, Özcan Deniz 6.2 milyon TL, Derya Bedavacı 6 milyon TL....

Tİ'YE ALDI!

Yukarıdaki kaşelerle ilgili olarak şarkıcılardan henüz bir açıklama gelmedi gelmesine ama Çelik Erişçi, iddiaları bir hayli ti'ye aldı.

"OH BE ÇATIR ÇATIR YİYELİM ŞUNLARI"

Para sayarken çekilen görüntülerini yayımlayan Çelik Erişçi; "Bayramda 500 bin dolarlık sahne anlaşması yaptık. Oh be çatır çatır yiyelim şunları... 'Parayla imanın kimde olduğu bilinmez' demiş atalarımız ama ne hikmetse bizim arkadaşların sahne ücretlerini bütün ülke biliyor. Eee imanın kimde olduğunu da biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey kaldı mı sahi? Yapılan bir araştırmaya göre yatmadan önce para saymak ruhu rahatlatıyor ve huzur veriyormuş, uykuya dalmayı kolaylaştırıyormuş. Ben de sizin için güzel rüyalara vesile olayım dedim" ifadelerini kullandı.

"ŞİŞİRME SAHNE FİYATLARINDAN GINA GELDİ"

Çelik Erişçi'nin paylaşımına kayıtsız kalmayan türkücü Hatice de "Şişirme sahne fiyatlarından artık gına geldi ama bunu sen ben biliyoruz, halk neyi görürse ona inanıyor maalesef... Video süper canım" yorumunu yaptı.

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