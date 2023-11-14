Yıldız Çağrı Atiksoy'un acı günü: Seni çok seviyorum, huzur içinde uyu Çınarımız

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un babaannesi vefat etti. Ünlü oyuncu, acı haberi; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Tanıdığım en melek, en pamuk kalpli İnsan"

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Atiksoy şu ifadeleri kullandı:

Hayatımda en sevdiklerimin başında gelen

Canım Babaannem.. pamuğum.

Tanıdığım en melek, en pamuk kalpli İnsan. Etrafını sadece güzelleştirmek için var’olan, iyiliğe odaklı ender ruhlardan .. biliyorum ki sonsuzluğun en güzel mertebesinde özgürsün şimdi.

O eller 8 evlat bir o kadar da torun büyüttü.

Bir kere bile of dediğini görmedim. Hayatı boyunca sevgiyle, sabırla, şefkatle kocaman bir Aile inşa etti. Hayattaki en kıymetli şeyi Aile olmayı öğretti bize. En büyük miras ondan bize kalan.

İman dolu 95 Yıl..

Senden öğrendiğimiz herşey için .. iyi ki babaannem sen olmuşsun. biz çok şanslı torunlardık.

Şimdi seninle koca bir devir kapandı .. kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel İnsan olarak kalacaksın hep ..

Seni çok seviyorum , huzur içinde uyu Çınarımız

Sen gerçekten bu yeryüzünde yaşayan bir Melektin.