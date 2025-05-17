Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aylar sonra yan yana görüntülendi
Ünlü şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunu izlemek için bir araya geldi.
Reklam aşkı yaşadıklarına dair iddialarla magazin gündeminde büyük ses getiren Serenay Sarıkaya-Mert Demir çifti, ayrı ayrı açıklamalarla kendini savunmuştu.
'ÇOK SEVDİĞİM BİR İLİŞKİNİN İÇERİSİNDEYİM'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mert Demir, "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum." demişti.
Uzun süredir yan yana görüntü vermeyen ünlü çiftin yeni fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Ece Yörenç, Serenay Sarıkaya'nın dijital platformdaki 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin ikinci sezonunu Mert Demir ile izlediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.