Aras Aydın, Nicole Kidman ile aynı karede: Los Angeles'ta galaya katıldı
Oyuncu Aras Aydın, Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği Nine Perfect Strangers adlı dizide rol aldı. Los Angeles'ta yapılan filmin galasına eşi Melis Birkan'la katılan ünlü oyuncu Nicole Kidman ile de poz verdi. Aydın, zarif tarzı ve enerjik duruşuyla basının ve izleyicilerin ilgisini üzerine çekti.
Kör Nokta, Şeref Sözü, Kiraz Mevsimi, Kaçış, Canevim ve son olarak Siyah Kalp'ta rol alan oyuncu Aras Aydın, başarısını uluslarası bir boyuta taşıdı. Nicole Kidman başrollü "Nine Perfect Strangers" dizisinin ikinci sezon kadrosunda yer alarak Hollywood'a adım attı.
Show TV ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Tims&B’nin üstlendiği "Siyah Kalp" dizisinin final çekimlerini tamamlayan oyuncu, eşi Melis Birkan ile birlikte Los Angeles’a filmin galasına katıldı.
Kahverengi bir takım elbise giyen Aras Aydın, enerjisiyle galaya renk kattı. Dizinin oyuncuları alanda toplanmaya başladığı sırada Nicole Kidman, Aras Ayın'ı görünce yanına gidip sarıldı.
Nicole Kidman ve diğer oyuncu arkadaşlarının yer aldığı kareleri Instagram'dan; 'Gerçekten harika insanlarla güzel bir hikaye anlattık. Umarım izleyicilerimiz bunu sever!' notuyla paylaştı.