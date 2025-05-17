Oya Aydoğan'ın vefatının 9. yılında oğlundan duygusal mesaj: 'Sensiz geçen 9'uncu yıl meleğim

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Oya Aydoğan, 15 Mayıs 2016 tarihinde aort damarı yırtılması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Türk sinemasının unutulmaz oyuncusunun vefatının üzerinden tam 9 yıl geçti.

Annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulunan Gurur Aydoğan, Oya Aydoğan’ın fotoğrafını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı; "Sensiz geçen 9'uncu yıl meleğim… Yokluğun her geçen gün daha çok hissediliyor. Boşluğun hiçbir zaman dolmayacak."

8 Mayıs 2016’da aort damarının yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılan Aydoğan, 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmış, ancak 15 Mayıs 2016’da İstanbul’da hayatını kaybetmişti. 16 Mayıs 2016’da, vasiyeti doğrultusunda Ulus Mezarlığı’na defnedilmişti.