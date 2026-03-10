Zafer Ergin'e ne oldu? Sağlık durumu nasıl?

Kurtlar Vadisi'nin Karahanlı'sı ve Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası olarak başarılı işlere imza atan usta oyuncu Zafer Ergin'den hayranlarını korkutan haber geldi.

Zafer Ergin geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

EŞİ BİNNAZ ERGİN SON DURUMU AÇIKLADI

Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin, sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak yüksek enfeksiyon ve susuzluk nedeniyle rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığını ve genel durumun iyi olduğunu belirtti.

"ÇARŞAMBA SETE ÇIKACAK"

Binnaz Ergin açıklamalarının devamında "Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek" ifadelerini kullandı.

ZAFER ERGİN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Usta oyuncu Zafer Ergin, yüksek enfeksiyon ve susuzluk nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

KARİYERİ

Zafer Ergin uzun yıllardır televizyon ve sinemada yer alan usta bir oyuncudur. Kariyeri boyunca birçok dizide rol almıştır.

Arka Sokaklar (2006– ) – Rıza Soylu (Rıza Baba)

Kurtlar Vadisi (2003–2005) – Mehmet Karahanlı

Böyle mi Olacaktı (1997–2003)

Hırsız Polis (2005)

Yaprak Dökümü (2006) – konuk oyuncu

Tatlı Kaçıklar (1996)