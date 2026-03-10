Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'la yeni romantik poz
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, magazin dünyasının "örnek çift" yakıştırmasını en çok alan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. 14 Şubat'ın üzerinden zaman geçse de Pınar Altuğ'un bugün yaptığı bu nostaljik "fit check" paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, magazin dünyasının en sağlam temelli ve örnek gösterilen birlikteliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 1994 Miss Turkey birincisi olan ve "Çocuklar Duymasın" gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Altuğ, 2008 yılında hayatını birleştirdiği meslektaşı Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkına dair yapılan tüm yorumları mutluluklarıyla geride bıraktı.
2009 yılında kızları Su'nun dünyaya gelmesiyle aile bağlarını daha da güçlendiren ikili, bugün hala ilk günkü heyecanlarını koruyor.
Sosyal medyayı son derece aktif kullanan Pınar Altuğ, Sevgililer Günü'nden kalma o romantik "fit check" paylaşımıyla hem yıllara meydan okuyan formunu hem de eşiyle olan sarsılmaz uyumunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
Takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni alan bu kare, çiftin neden magazin dünyasının en sevilen ve saygı duyulan isimleri arasında yer aldığını bir kez daha tüm doğallığıyla gözler önüne seriyor.