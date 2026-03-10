Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'la yeni romantik poz

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, magazin dünyasının en sağlam temelli ve örnek gösterilen birlikteliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 1994 Miss Turkey birincisi olan ve "Çocuklar Duymasın" gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Altuğ, 2008 yılında hayatını birleştirdiği meslektaşı Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkına dair yapılan tüm yorumları mutluluklarıyla geride bıraktı.