2023'te moda olacak 5 kıyafet

2023'e veda etmeye ve 'yeni yıl, yeni ben' mantrasına katılıp katılmamayı düşünürken, biraz da gardırobumuza göz atalım. Peki 2023'te daha sık göreceğimiz moda trendleri neler? New Yorklu stilist Liz Teich, 2023'de moda olacak stilleri paylaştı. Liz Teich, daha uzun bir eteğe, bol kotlara, klasik parçalara, püsküllü giysilere ve metalik bir aksesuara ihtiyacınız olacağını düşünüyor.

Stilist Gayle Perry'nin listesinde üzerinize tam oturan bir kot pantolon, gösterişli bir bluz, kalıplı bir blazer, ten rengi sivri burunlu ayakkabılar var.

1. Daha uzun bir etek

Teich'e göre podyumlardan da yansıdığı gibi bu yıl mididen maksiye ve hatta kalem eteklere kadar uzun etekler geri dönüyor.

2. Bol kotlar

90'ların izleri devam ediyor ve görünüşe göre bol kotlar bu yıl da revaçta olacak. Teich, "Dar pantolonları sevenler için üzgünüm. Şalvar kot pantolonlar bu bahar daha büyük bir şekilde geri döndü. Bu sezon herkes için her tarzda daha fazla süslemeli seçenek olacak" diyor.

3. Klasik ve kişiye özel parçalar

Paris Moda Haftası'nda klasik ve özel yapım parçalar podyumda boy gösterdi. Valentino ve Victoria Beckham gibi isimler, podyumda keskin takım elbise ve büyük boy blazer ceket imzaları ile dikkat çekti. Teich, henüz sahip değilseniz büyük beden bir blazer seçmenizi tavsiye ediyor.

4. Püsküller

Gelecek yıl kıyafetlerinize biraz daha fazla hava katmak istiyorsanız, kıyafetlerinizde püskül modellerden yararlanın. Jil Sander, Paris podyumunda parıldayan metalik püsküllü etekleriyle boy gösterdi ve Victoria Beckham, mini elbiselerinin paçalarının yanı sıra el çantalarına da püsküller ekledi. Versace de harekete geçti. Teich, "İster etek, üst veya ceket olsun, bu sezon her şey hareketle ilgili, özellikle gündüz için" diyor.

5. Metalik geri döndü

Proenza Schouler'ın altın tığ işi midi eteklerinden Theophilio'nun çarpıcı pantolonlarına metal geri döndü.. Teich. "Metalikler, özellikle gümüş, önemli olacak" diyor.