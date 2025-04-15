2025'te dönen ve bir zamanlar nefret edilen 5 dekorasyon trendi

Bir dönem çoğumuzun yüzünü buruşturduğu dekorasyon tarzları, 2025’te yeniden sahneye çıktı. Tasarım dünyasında trendlerin daima bir döngü içinde olduğunu biliyoruz; ancak bu yıl, geri dönüş yapan stiller sadece nostaljiyle değil, aynı zamanda taze ve rafine bir yaklaşımla geliyor.

İç mimarlar, bir zamanlar "asla dönmez" dediğimiz trendlerin nasıl yeniden popüler hale geldiğini anlattı.

1. Koyu Renkli Mutfak Tezgahları

Geçtiğimiz yıllarda açık tonlu, aydınlık mutfaklar öne çıkarken, şimdi koyu tezgahlar güçlü bir dönüş yapıyor. Özellikle siyah sabuntaşı ya da koyu kuvars yüzeyler, mutfağa sofistike ve cesur bir hava katıyor.

Baltimore merkezli iç mimar Kristina Kraal, "Kendi mutfağımda koyu sabuntaşı tezgahlar kullanıyorum ve kattıkları karaktere bayılıyorum" diyor. Ancak koyu yüzeylerin boğucu olmaması için, açık renkli dolaplar ve metalik detaylarla dengelenmesi gerektiğini de vurguluyor.

2. Seagrass (Deniz Otu) Duvar Kaplamaları

Bir zamanlar sadece klasik ve resmi evlerin vazgeçilmezi olan seagrass duvar kağıtları, yeniden popülerleşiyor. Günümüzde vinil malzemelerle üretilen versiyonları daha dayanıklı ve aynı görsel etkiyi sunuyor.

İç mimar Sarah Tract bu trendi şöyle açıklıyor: "Doğal doku hissi veriyor, ama modern bir sadelikle. Özellikle yatak odalarında huzur veren, yumuşak ve derin bir atmosfer yaratıyor."

3. Krom Metalik Dokunuşlar

Altın ve pirinç detaylardan sonra, dekorasyonda kromun geri dönüşü dikkat çekici. Parlak, gümüş tonları modern yaşam alanlarında ferah ve nötr bir hava yaratıyor.

Tasarımcı Tolu Odeko’ya göre krom, tasarıma ihtiyaç duyduğu modern ve temiz hissi kazandırıyor. Aydınlatma ürünlerinden mobilya kulplarına kadar her detayda bu metalik tonu görmek mümkün.

4. Çerçevesiz Aynalar

2000’li yılların başında çok moda olan çerçevesiz aynalar, sade görünümleriyle yeniden trend haline geldi. Detaylı ve gösterişli çerçevelere tepki olarak ortaya çıkan bu minimalist yaklaşım, günümüzde görsel sadelik arayanlar için yeniden cazip hale geldi.

Jordan Larmour, "Fazla görsel karmaşadan kaçmak isteyenler için çerçevesiz aynalar ideal bir tercih" diyor. Özellikle zaten dikkat çekici unsurların olduğu odalarda, bu sadelik denge yaratıyor.

5. Modernleştirilmiş Çiçek Desenleri

Çiçek desenleri uzun süre boyunca demode olarak görülse de, artık çağdaş yorumlarla evlere dönüş yapıyor. Özellikle büyük ölçekli ve soyut çiçek baskıları, nostaljiyle modernliği bir araya getiriyor.

İç mimar Natasha Lyon’a göre, püf nokta desenin boyutunda gizli: “Yaşam boyu ya da daha büyük desenler çiçekleri modern ve iddialı gösteriyor.” Sarah Tract ise çiçek desenlerini düz, koyu renklerle dengeleyerek modernleştirdiğini belirtiyor.

Her Trend İkinci Bir Şansı Hak Eder

Tasarım dünyasında trendler dönüp dolaşıp geri gelir. Ancak her geri dönüş, yeni bir bakış açısıyla şekillenir. 2025’in bu "gözden düşmüş" ama şimdi yeniden değer kazanan stilleri, hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bugünün estetik anlayışına uyum sağlıyor.