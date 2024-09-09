Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain, Beymen için kamera karşısında

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Jessica Chastain’in Beymen'in yüzü olarak karşımıza çıktı. Markanın 2024-25 Sonbahar/Kış Kampanyası “Modern Time Icons” için poz verdi.

Jessica Chastain'in adeta bir heykel gibi kompozisyonlandığı çekimi ise ünlü fotoğraf sanatçısı Rafael Pavarotti gerçekleştirdi.

“Modern Time Icons” kampanyasının başrolündeki Jessica Chastain çekimlerde; Alaia, Erdem, Jacquemus, Loewe, Tom Ford ve Victoria Beckham gibi tasarımcı ve markaların kreasyonlarını üzerinde taşıdı.

BEYMEN 2024-25 SONBAHAR/KIŞ KAMPANYASI “MODERN TIME ICONS” KÜNYESİ:

Fotoğraf Sanatçısı: Rafael Pavarotti

Kadın Model: Jessica Chastain