Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain, Beymen için kamera karşısında

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Jessica Chastain, Beymen'in yüzü oldu. Ünlü yıldız, 2024-25 Sonbahar/Kış Kampanyası “Modern Time Icons” için kamera karşısına geçti.

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain, Beymen için kamera karşısında
Elele Online

Elele Online

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Jessica Chastain’in Beymen'in yüzü olarak karşımıza çıktı. Markanın 2024-25 Sonbahar/Kış Kampanyası “Modern Time Icons” için poz verdi.

 

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain, Beymen için kamera karşısında - Resim : 1

Jessica Chastain'in adeta bir heykel gibi kompozisyonlandığı çekimi ise ünlü fotoğraf sanatçısı Rafael Pavarotti gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain, Beymen için kamera karşısında - Resim : 2

“Modern Time Icons” kampanyasının başrolündeki Jessica Chastain çekimlerde; Alaia, Erdem, Jacquemus, Loewe, Tom Ford ve Victoria Beckham gibi tasarımcı ve markaların kreasyonlarını üzerinde taşıdı.

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain, Beymen için kamera karşısında - Resim : 3

BEYMEN 2024-25 SONBAHAR/KIŞ KAMPANYASI “MODERN TIME ICONS” KÜNYESİ:

Fotoğraf Sanatçısı: Rafael Pavarotti

Kadın Model: Jessica Chastain