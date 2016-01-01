Roman'ın 2016 Sonbahar/Kış koleksiyonu nostaljik ve iddialı.

Koleksiyonda hem feminenliğini ortaya koymak isteyenler hem de içindeki çocuğa kulak vermeyi unutmayanlar için seçenekler var.





Dönemsel esintilerin ve vintage ruhunun sokaklara yansıyacağı kış sezonunda, metalik ve ışıltılı kıyafetler şehir hayatına adapte edilirken, Rönesans dönemini anımsatan figürler ve elbiseler koleksiyonun retro tarzına vurgu yapıyor.

Şişme montlar, zamansız dantel ve güpürler, floral desenler ve ipeksi lüks kadifeler de öne çıkan trenlerden.

Koleksiyonda vazgeçilmez beyaz ve siyah dışında; haki, hardal sarısı, bordo, tarçın, zümrüt yeşili, turkuaz, oranj, pembe, mor ve kobalt mavi renkleri öne çıkıyor.

