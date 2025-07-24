Gizem Karaca uykusuz gecesini paylaştı: Şimdi de benim ilgiye ihtiyacım var

Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Karaca, kızına 'Leyla Yaz' adını verdi.

SIK SIK KIZINI PAYLAŞIYOR

Anne olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren oyuncu, kızıyla geçirdiği anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

"BÜTÜN GECE UYUMADI"

Son olarak bebeğiyle bir paylaşım yapan Karaca, paylaşımın altına şu notu düştü; "Bütün gece uyumadı cimcik… Şimdi de benim ilgiye ihtiyacım vardır."