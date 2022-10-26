Selçuk Erdem'in çizimleriyle oluşan koleksiyon “Fluffy Polar Bears X Boyner”

Karikatürist Selçuk Erdem'in çizimleriyle 1.000’den fazla kutup ayısından oluşan “Fluffy Polar Bears” NFT’leri modaya adım atarak renkli ve eğlenceli bir koleksiyona dönüştü. Boyner iş birliği ile hayata geçirilen Fluffy Polar Bears X Boyner kapsül koleksiyonu kadın, erkek ve çocuklar için birbirinden farklı parçalardan oluşuyor.

Karikatürist Selçuk Erdem ve reklamcı-girişimci Alemşah Öztürk ortaklığında oluşturulan Fluffy Polar Bears karakterlerini kadın, erkek ve çocuklar için giyilebilir tasarımlara dönüştüren Boyner, rengarenk ve eğlenceli parçalarıyla yerinde duramayan çok renkli bir koleksiyon hazırladı.

Pozitif bir dünya yaratmak amacıyla yola çıkan Fluffy Polar Bears X Boyner koleksiyonunda bomber ceketler, rahat tişört ve sweatshirtlerin yanı sıra yine bu eğlenceli karakterlerden oluşan eşofman altları, aksesuar kategorisinde ise şapkalar yer alıyor.