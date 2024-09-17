Victoria’s Secret’tan romantik koleksiyon: Dream

Victoria’s Secret, Dream koleksiyonunun çekimlerini gerçekleştirdi. Koleksiyonda markanın modellerinden Candice Swanepoel, Devyn Garcia, Mayowa Nicholas, Taylor Hill ve Behati Prinsloo yer aldı.

Behati Prinsloo, bir süre önce Victoria’s Secret’a dönmüştü. Behati Prinsloo, bu sonbaharda prömiyeri yapılacak olan Victoria’s Secret Fashion Show’da da yer alacak.

Koleksiyonun çekimleri İngiltere’deki Longleat House’ta gerçekleşti. Çekim, fotoğrafçı Angelo Pennetta ve stylist Emmanuelle Alt imzası taşıyor.

Koleksiyonda sütyenler, külotlar, büstiyerler, slipler, babydoll ve bodysuit’ler yer alıyor.