Victoria’s Secret’tan romantik koleksiyon: Dream

Dream koleksiyonu, Candice Swanepoel, Devyn Garcia, Mayowa Nicholas, Taylor Hill ve Behati Prinsloo ile tanıtıldı.

Victoria’s Secret’tan romantik koleksiyon: Dream
Elele Online

Elele Online

Victoria’s Secret, Dream koleksiyonunun çekimlerini gerçekleştirdi. Koleksiyonda markanın modellerinden Candice Swanepoel, Devyn Garcia, Mayowa Nicholas, Taylor Hill ve Behati Prinsloo yer aldı.

Behati Prinsloo, bir süre önce Victoria’s Secret’a dönmüştü. Behati Prinsloo, bu sonbaharda prömiyeri yapılacak olan Victoria’s Secret Fashion Show’da da yer alacak.

Victoria’s Secret’tan romantik koleksiyon: Dream - Resim : 1

Koleksiyonun çekimleri İngiltere’deki Longleat House’ta gerçekleşti. Çekim, fotoğrafçı Angelo Pennetta ve stylist Emmanuelle Alt imzası taşıyor.

Koleksiyonda sütyenler, külotlar, büstiyerler, slipler, babydoll ve bodysuit’ler yer alıyor.

Victoria’s Secret’tan romantik koleksiyon: Dream - Resim : 2