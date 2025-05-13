Cannes Film Festivali’nden kıyafet kurallarına sıkı düzenleme: Kırmızı halıda çıplaklık yasaklandı

Son yıllarda kırmızı halı modasına damgasını vuran en dikkat çekici trendlerden biri, “çıplak elbise” olarak adlandırılan transparan tasarımlar oldu. Vücudu neredeyse tamamen sergileyen bu elbiseler, ünlülerin medyada daha fazla yer bulmalarını sağlayan bir araç hâline geldi. Şifon, tül ya da dantel gibi şeffaf kumaşlarla tasarlanan bu elbiseler artık birçok etkinliğin vazgeçilmeziydi.

Ancak bu yıl Cannes Film Festivali, bu trendin önünü kesen radikal bir kararla gündeme geldi. Festivalin başlamasına yalnızca 24 saat kala, organizatörler resmi web siteleri üzerinden yeni kıyafet kuralını duyurdu: “Kırmızı halı ve festival alanlarında çıplaklık yasaktır.”

Organizatörler bu kararı “dürüstlük” ve “etkinliğin ruhuna uygunluk” amacıyla aldıklarını belirtti. Bu açıklama, özellikle transparan kıyafetlerle öne çıkmayı planlayan ünlüler ve stilistleri için önemli bir uyarı niteliğinde.

Geçmiş Yılların Göz Alıcı Transparan Anları

Yeni kuralların, geçtiğimiz yıl yaşanan bazı olayların ardından geldiği düşünülüyor. Örneğin Bella Hadid, 2023 Cannes’da neredeyse tamamen şeffaf kahverengi Saint Laurent elbisesiyle dikkat çekmişti. Fotoğrafçı Nadia Lee Cohen’in galasında ise yine Saint Laurent imzası taşıyan tül örgü bir elbise ön plandaydı. Oyuncu Vicky Krieps’in şeffaf boudoir tarzı Armani Privé elbisesi de çok konuşulmuştu. Bu yıl ise bu tarz kıyafetlerin kırmızı halıya kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Festival yetkililerinin “çıplaklık” tanımı üzerine net bir açıklama yapmaması da kafa karışıklığı yaratıyor. Transparan detaylar mı yasak? Yoksa derin dekolteler, vücut hatlarını belli eden kumaşlar ya da belirli vücut bölümlerinin görünmesi de bu kapsama giriyor mu?

Yeni Kural Tartışmaları Beraberinde Getirdi

Yeni kıyafet kuralı, ünlü modacılar ve davetliler arasında farklı yorumlara neden oldu. Örneğin Jean-Paul Gaultier’in 90’lardan kalma ikonik tasarımları bu yasaklara dâhil mi? Florence Pugh’un Valentino defilesinde giydiği ve meme ucunun belli olduğu pembe elbise bu yeni kurallarla çelişir mi? Yoksa çıplaklık yalnızca tamamen şeffaf kıyafetleri mi kapsıyor?

Festival organizatörlerinin ayrıca büyük kuyruklu, aşırı hacimli elbiseleri de yasakladığı bildiriliyor. Bu tarz elbiselerin kırmızı halıda hem hareket kısıtlaması yaratması hem de etkinliğin ruhunu gölgede bırakması bu kararın alınmasında etkili olmuş olabilir.

Şok Etkisi Yerine Sanat ve Zarafet

Moda dünyasında, özellikle sosyal medyada ses getirmeyi amaçlayan bazı ünlüler, kıyafet tercihlerinde “daha çok dikkat çekmek” adına sınırları zorlayabiliyor. Bianca Censori’nin, Kanye West (Ye) ile birlikte katıldığı bir ödül töreninde neredeyse iç çamaşırını andıran şeffaf kıyafet tercihi, bu örneklerden sadece biri.

Ancak Cannes gibi prestijli ve sanat odaklı bir festival, şok etkisi yaratan bu tarz görünümlerden uzak durmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Festivalin yeni kıyafet politikası, kırmızı halıyı magazinsel bir şovdan ziyade, sanatın ve sinemanın ön planda olduğu bir platforma dönüştürme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.