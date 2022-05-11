Cemre Baysel “Tarzınla Seçil” diyor!

#secilstore

1982’den beri kadın giyim üzerine çalışan Seçil Store, heyecan dolu bir reklam filmi ile ilk kez TV ekranlarına çıkıyor. ‘’Tarzınla Seçil’’ sloganı ile reklam filmi, dijital ve TV versiyonları ile 20.04.2022 tarihi ile yayında olmaya başladı.

Reklam filminde bir kadının rahat, şık, renkli, özgüvenli ve kendine has tüm yanları ile kendi tarzını kendinin seçeceğinden bahseden Seçil Store, ilk kez bir tekstil firmasının yüzü olan, yeni nesil başarılı oyuncu Cemre Baysel ile objektif karşısına geçiyor. Cemre Baysel’i yepyeni farklı bir tarz ile buluşturan Seçil Store, tüm gözleri bu reklam filmi ile üzerine çekiyor.

Reklam filminde #tarzınlaSeçil mottosu; renkleriyle, rahatlığıyla, şıklığıyla, duruşuyla, ve tarzıyla seçilen bir kadını canlandıran oyuncumuz tüm tarzıyla Seçil Store’u tercih ettiğini gösteriyor. Her kadının Seçil Store markasını tercih ederek özgün tarzını yansıtabileceğini vurguluyor.

Yönetmenliğini Ertuğ İlhan ve Cüneyt Özen’in üstlendiği film İstanbul’da çekildi. Özgün müzikleri Mehmet Eti tarafından hazırlanan, 8020 Film’in hazırladığı kampanya videoları 26 saniyelik ve 13 saniyelik versiyonları ile televizyonda, 40 saniyelik versiyonu ise dijital kanallarda izlenebilecek. Kampanyanın tüm görselleri fotoğraf sanatçısı Fırat Meriç tarafından hazırlandı.

İlhamını her zaman, her stilde tarzından söz ettiren güçlü kadınlardan alan Seçil Store, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda sınırları zorlayan kombin birliktelikleriyle sezona adını yazdırıyor.

Koleksiyon Seçil Store’un markalarına göre, aynı dilde fakat farklı stillerde dörde ayrılıyor; Galaxi markasıyla büyük beden stiline, Scl markası ile modest giyim tarzına, İlmio ile tüm özel kutlamalarda gece şıklığına, Seçil ile de güncel, modern ve çalışan kadınların tarzına hitap ediyor.

Sezonun öne çıkan parçalarından göz kamaştıran elbiseler, her ortamda giyilebilen zamansız şıklığın temsili olan gömlekler ve etekler, hem spor hem şık hissettiren pantolon-ceket takımlar, sezonun vazgeçilmezi trenchcoatlar ve vücudu saran denim pantolonlar ile bluzlar, özel tasarım el baskısı ve işlemeli tişörtler ile sadelik içerisinde zarafet yaratan Seçil Store, kadınların üzerindeki gözlerin kaybolmayacağı bir koleksiyon ile dikkat çekiyor.

Koleksiyonun desen ve renklerinde, zamanın ötesinde doğanın tüm renk paletinden ilham alınarak hazırlanan tasarımlar, çiçeklere canlılık katan güneş sarıları, natürel bejler canlı soyutlaştırılmış yaprak desenleri ile buluşurken, minimal stilin öncülerinden soyut desenler mavinin en soft haline eşlik ediyor. Yazın simgesi haline gelen marine teması çizgi oyunları saks, beyaz, kırmızı birliktelikleri ile Seçil Store, kadınına özgü bir stil oluşturuyor. Göz alıcı, zarif, iddialı, her ruh haline uyum sağlayan ve gündüzden geceye uyarlanabilen parçalarla merak uyandıracak tasarımlar, bu koleksiyonu vazgeçilmez kılıyor.

Markanın DNA’sına uygun sıra dışı ve güçlü kesimler usta terzilik ile birleşerek stilinize farklılık katarken, koleksiyonu modern ve dinamik kılarak, tasarımların çok yönlülüğünü gözler önüne seriyor.

Kombinlerle kullanılabilecek aksesuarlara sahip koleksiyon; ayakkabı, çanta, kemer, şal ve takı ile şıklığı tamamlıyor. Kumaş, renk ve model seçimleri ile farklılık yaratan koleksiyon, iş hayatında ve sosyal hayatta aktif olan kadınlara iddialı ve şık olmayı sunuyor.