Doğru gözlük seçimi nasıl yapılır? Renk Analizi etkinliğinde Tülin Kermen anlattı

Sunglass Hut, düzenlediği Renk Analizi etkinliğinde misafirlerine farklı bir deneyim yaşattı. Basın ve moda camiasından isimlerin katıldığı etkinlikte Stil ve Alışveriş Danışmanı Tülin Kermen, kişilerin kendilerine uygun renk ve tarzda seçimleri nasıl yapabileceklerini anlattı.

Haber: Elele.com.tr

Tülin Kermen’in verdiği bilgilere göre, sıcak alt tonlar daha feminen, geniş, daha yakın gösterir ve hissettirir, daha yindir. Soğuk alt tonlar ise daha dinamik daha derli toplu ve ince gösterir.

SOĞUK ALT TONLAR DİNAMİK GÖSTERİR

Şehir insanı daha dinamik görünmek için soğuk alt tonlu renkler tercih etmeli. Bunlar, içinde mavilik içeren tonlar ve florasanlı renkler.

Tülin Kermen’in aktardığına göre, insanın kendini nasıl sunduğu ve dışarıya nasıl gösterdiği de karakterini ortaya koyuyor. Aksesuarlar bunu göstermenin yollarından biri ve gözlük bu konuda en önemli aksesuar. Kaliteli şeyler giyinmeyi seven ve bunu da uzun yıllar boyu kullanan yani iddialı iddiasız diyebileceğimiz kişi, nude tonlarda çerçeveler ve daha soft tonlarda gözlükler tercih edebilir. Yuvarlak hatlar, nude ya da açık renkler ve sıcak alt tonlu renkler yin, soğuk alt tonlu ve köşeli, keskin hatlı, net şeyler ise yang’dır. Bunları gözde bulundurarak gözlük seçimi yaparsak uzun yıllar kullanabileceğimiz ürünleri seçebiliriz. Dikkat çekmek istemeyen biri daha nude tonlarda ve yuvarlak hatlı gözlükler seçerken, dikkat çekmek isteyen biri ise daha keskin hatlı, köşeli, üçten fazla renk içeren gözlükler olabilir.