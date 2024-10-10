Hayalinizdeki gelinliği bulmanın yolları

Hayat arkadaşınızı buldunuz ve şimdi "evet" demek için gelinliği bulma zamanı. Mükemmel gelinliği nasıl bulursunuz? Vücudunuza yakışacak ve masalsı kutlamanızı tamamlayacak mı?

İdeal gelinliği bulmak zor olabilir. Sadece tabağınızda başka şeyler olması değil, şimdi çözmeniz gereken yeni bir jargon var: A kesim ve sütun, organze ve tafta, kuyruk uzunluğu ve düşük bel, aplike ve daha fazlası. Gelinliğiniz sadece bir bakışta tarzınız, kişiliğiniz ve benzersiz ruhunuz hakkında ciltler dolusu şey anlatmalı. Ayrıca özgüven yaymalı ve kendinizin en otantik versiyonunu göstermelidir.

Mükemmel gelinliği seçerken dikkate alınması gereken faktörleri keşfetmek için okumaya devam edin.

HAYALİNİZDEKİ MÜKEMMEL GELİNLİĞİ BULMANIN YOLLARI

Bir bütçe belirleyin

Para çoğu insan için rahatsız edici olabilir ancak neyi karşılayıp neyi karşılayamayacağınızı bilmek için bir bütçeye sahip olmak önemlidir. Bir elbiseye aşık olup onu bütçenizin üstünde bulmak veya düğün bütçenizi zorlayan, diğer düğün planlarınızı mahveden bir elbise satın almak yürek parçalayıcı olabilir.

Elbiseniz düğünün hayati bir parçasıdır, bu nedenle düğün bütçenizin ne kadarını alması gerektiğine karar verin. Ayakkabı, mücevher, duvak, tadilat, buharlama ve ütüleme hizmetleri ve düğünden sonra temizlik hizmetleri gibi aksesuarları da hesaba katmayı unutmayın.

Düğün temanızı göz önünde bulundurun

Klasik, Bohem, rahat bahçe veya modern bir tema mı seçtiniz? Düğününüz kapalı alanda mı yoksa açık alanda mı olacak? Düğününüz bir kilisede, sahilde, tiyatroda veya bahçede olabilir, bu nedenle teması ve konumuyla uyumlu bir elbise seçin. Örneğin, uzun kuyruklu bir balo elbisesi dini bir tören için mükemmel olabilir ancak bir plaj düğünü için pratik olmayabilir.

Açık fikirli olun

Beş yaşından beri mükemmel gelinliğinizi hayal ediyor olabilirsiniz ancak alışverişe açık fikirli gidin. Bir fotoğrafta veya askıda harika görünen bir şeyin vücudunuz için pek de hoş olmayabileceği gerçeği sizi şaşırtabilir. Öte yandan, ilginizi çekmeyen bir elbise "o" olabilir.

Vücut tipinizi göz önünde bulundurun

İnsanlar çeşitlidir, yani çok sayıda güzel vücut şekline sahibiz. Bu nedenle, elbisenizi buna göre seçmeniz gerekecektir.

Örneğin, uzmanlar üçgen figürlü kadınlar (dar omuzlar ve geniş kalçalar) için kollu maksi veya midi elbiseler öneriyor. Ters üçgen vücut tipine (geniş omuzlar ve dar kalçalar) sahip olanlar V yakalı, açık sırtlı veya denizkızı siluetinde harika görünürler. Dar elbiseler kum saati figürünün kıvrımlarını vurgulayabilir ancak oval vücutlu kadınlar bu elbiselerden kaçınmalıdır. Bunun yerine, asimetrik alt veya açık omuz bölgesi olan bir elbise bulun.

Alışveriş yaparken, kendinizi en rahat hissettiğiniz elbiseyi giyin ve danışman hemen sizin gelinlik tipinizi bilecektir. Ayrıca, boyunuzu da hesaba katmayı unutmayın.

Güvendiğiniz arkadaşlarınızla alışveriş yapın

Tek başınıza alışveriş yapmak bunaltıcı olabilir, bu yüzden yargılarına ve zevklerine güvendiğiniz ve size karşı dürüst olacak birini yanınızda getirin. Ancak, ekibin yalnızca bir kısmını yanınızda getirin çünkü çoğu gelinlik mağazası yalnızca sınırlı sayıda müşteriye izin verir ve çok fazla görüş sizi daha da şaşırtabilir.

Kumaşınızı seçin

Mikado, ipek, krep ve dantel gibi seçebileceğiniz birçok kumaş vardır. Seçtiğiniz düğün kumaşı, gün boyunca nasıl hissettiğinizi belirler. Kumaşı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken faktörler arasında vücut şekliniz ve cilt tonunuz, genel tema ve düğün ortamı, mevsim ve belirli malzemelere tepkiniz yer alır; gün boyu kaşınmak istemezsiniz.

Şifon, organze, tül veya ipek yaz için en iyi kumaşlardır; tafta, damask veya kadife gibi daha yoğun kumaşlar ise kış havasına uygundur. Sonbahar veya ilkbahar için krep saten, şifon veya tafta gibi kumaşların bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz; bu, elbisenize canlılık katabilir. Önemli olan, gün boyunca terlemek veya yaprak gibi titremek gibi utanç verici doğal tepkilerden kaçınmak için hava koşullarına uygun bir kumaş seçmektir.

Modelinizi seçin

Kumaş gibi, seçtiğiniz düğün modeli de vücut tipinizi, tercih ettiğiniz stili, mekanı ve düğününüzün genel temasını tamamlamalıdır. Örneğin, denizkızı modeli kıvrımları vurgularken, kılıf model uzun, ince gelinler için mükemmel olabilir. Öte yandan, balo elbiseleri hacimli bir drama getirir ancak minyon kadınlar için fazla olabilirken, empire modeli sizi daha uzun gösterebilecek daha yüksek bir bele sahiptir.

Ayrıntıları ve değişiklikleri göz önünde bulundurun

Düğün elbisenizi süslemek için kullandığınız ayrıntılar size hitap etmeli ve genel tarzınıza uymalıdır. Ancak boncuk, aplike, nakış veya dantel eklerseniz, elbisenizin ağırlığı altında ezilmemeniz için pratikliği göz önünde bulundurun.

Ayrıca, hemen hemen her gelinliğin bazı değişikliklere ihtiyaç duyacağını unutmayın. Bu nedenle bunları erken planlayın. Etek ucunu ayarlamak veya askı eklemek gibi küçük bir değişiklik, elbisenizin nasıl hissettirdiğini ve göründüğünü önemli ölçüde değiştirebilir.

Erken başlayın, ancak çok erken değil

Son dakika alışverişi yapmak işinizi bir hayli zorlaştırabilir. Bu yüzden fikrinizi belirli ölçüde erkenden oluşturmaya başlayın. Ancak, çok erken başlarsanız, seçiminizden sıkılabilir, kilonuzda değişiklikler olabilir veya zamanı geldiğinde trend olmayabilir (trend düğün temalarından ve elbiselerinden kaçınmanız önerilir).

Fotoğraf çekin

Heyecan veya farklı görüşler nedeniyle alışveriş yaparken bir elbisenin üzerinizde nasıl göründüğünü bilmekte zorlanabilirsiniz. Ancak bir fotoğraf size sonradan düşünme avantajı sağlayabilir ve düğün gününüzde nasıl görüneceğinizi görmenize yardımcı olabilir.

Doğru gelinliği seçtiğinizi bilmek

Düğün gününüzü düşünmeyi bırakamıyorsanız ve her zaman aklınızdaysa "gelinliğinizi" seçtiğinizi anlayacaksınız. Gelinliğinizde ve aksesuarlarınızda rahat hissetmelisiniz, bu yüzden emin olmadığınız (herkes onu sevse bile) veya neredeyse her yönünü değiştirmeniz gereken bir elbiseyle yetinmeyin.