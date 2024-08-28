Hızlı ve lüks: Monaco Grand Prix stili
Formula 1, birçoğumuzun sosyal medyada gördüğü, dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen heyecan verici araba yarışı.
Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından
Bu yarışların en prestijlisi olan Monaco Grand Prix, her yıl mayıs ayında Monako’da gerçekleşiyor ve sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Monako’nun en büyük turist atraksiyonu olan bu yarış, sadece motor sporları tutkunlarını değil, aynı zamanda stil ikonlarını da kendine çekiyor.
Bella Hadid, yarış temasına uygun kırmızı atlet ile. / Cara Delevingne /GettyImages
Geçtiğimiz mayıs ayında, Monaco Grand Prix her zamanki gibi göz kamaştırıcı bir şekilde gerçekleşti ve çok sayıda ünlü isim yarışları izlemek için Monako’ya akın etti. Yarışı izlemeye gelenler, artık kendilerince bir Formula 1 izleme stili yaratmış durumdalar ve yarışçıların kombinlerinden ilham alarak giyiniyorlar. Bu sezon, özellikle monokrom takımlar, spor şıklık ve rahat ama lüks parçalar ön plandaydı. Moda ikonları, Formula 1 yarışlarının dinamizmini ve enerjisini kıyafetlerine yansıtmayı başardılar.
Jacob Elordi, yarışcı bomber ceketi ile./GettyImages
Bu yarışı izleme stilini sade, bol yarışçı ceketli ve kırmızı olarak özetleyebiliriz. Yarış arabası denince akla ilk gelen rengin kırmızı olmasından dolayı yarışa katılımcıların birçoğu bu rengi tercih ediyor. Yarışçı ceketleri çok popüler hale gelmiş durumda ve bunları özellikle vintage mağazalarda bulmak çok kolay.
Pegggy Gou/GettyImages
Lüks markalar Formula 1 stilini koleksiyonlarına uyarlamaya başladılar ve yılın Monaco Grand Prix zamanı yaklaşırken yarışla alakalı ürünler mağazalara sürüyorlar. Bu markalardan hangisi en çok aklımıza kazındı diye soracak olursanız Chanel’in yarış arabalı tişörtü derim.
Cara ve Poppy Delevingne / Tamara Ecclestone/GettyImages
Biz de ünlülerin Monaco Formula 1 kombinlerini sizler için inceledik ve bu stil sahibi görünümlerden ilham alarak birkaç öneride bulunduk. Monaco Grand Prix atmosferini gardırobunuza taşımak ve bu özel etkinliğin şıklığını yakalamak için önerilerimize göz atın.
Bershka 2290 TL
Porsche 6522,02 TL
Bershka 590 TL
Nocturne 4299 TL
Chanel 45.940 TL
Pull&Bear 990,00 TL
New Era (SuperStep) 1399 TL
Massimo Dutti 1250 TL
Zara 1290 TL
Prada 79.500 TL