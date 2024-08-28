Hızlı ve lüks: Monaco Grand Prix stili

Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından

Bu yarışların en prestijlisi olan Monaco Grand Prix, her yıl mayıs ayında Monako’da gerçekleşiyor ve sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Monako’nun en büyük turist atraksiyonu olan bu yarış, sadece motor sporları tutkunlarını değil, aynı zamanda stil ikonlarını da kendine çekiyor.

Bella Hadid, yarış temasına uygun kırmızı atlet ile. / Cara Delevingne /GettyImages

Geçtiğimiz mayıs ayında, Monaco Grand Prix her zamanki gibi göz kamaştırıcı bir şekilde gerçekleşti ve çok sayıda ünlü isim yarışları izlemek için Monako’ya akın etti. Yarışı izlemeye gelenler, artık kendilerince bir Formula 1 izleme stili yaratmış durumdalar ve yarışçıların kombinlerinden ilham alarak giyiniyorlar. Bu sezon, özellikle monokrom takımlar, spor şıklık ve rahat ama lüks parçalar ön plandaydı. Moda ikonları, Formula 1 yarışlarının dinamizmini ve enerjisini kıyafetlerine yansıtmayı başardılar.

Jacob Elordi, yarışcı bomber ceketi ile./GettyImages

Bu yarışı izleme stilini sade, bol yarışçı ceketli ve kırmızı olarak özetleyebiliriz. Yarış arabası denince akla ilk gelen rengin kırmızı olmasından dolayı yarışa katılımcıların birçoğu bu rengi tercih ediyor. Yarışçı ceketleri çok popüler hale gelmiş durumda ve bunları özellikle vintage mağazalarda bulmak çok kolay.

Pegggy Gou/GettyImages

Lüks markalar Formula 1 stilini koleksiyonlarına uyarlamaya başladılar ve yılın Monaco Grand Prix zamanı yaklaşırken yarışla alakalı ürünler mağazalara sürüyorlar. Bu markalardan hangisi en çok aklımıza kazındı diye soracak olursanız Chanel’in yarış arabalı tişörtü derim.

Cara ve Poppy Delevingne / Tamara Ecclestone/GettyImages

Biz de ünlülerin Monaco Formula 1 kombinlerini sizler için inceledik ve bu stil sahibi görünümlerden ilham alarak birkaç öneride bulunduk. Monaco Grand Prix atmosferini gardırobunuza taşımak ve bu özel etkinliğin şıklığını yakalamak için önerilerimize göz atın.

Bershka 2290 TL

Porsche 6522,02 TL

Bershka 590 TL

Nocturne 4299 TL

Chanel 45.940 TL

Pull&Bear 990,00 TL

New Era (SuperStep) 1399 TL

Massimo Dutti 1250 TL

Zara 1290 TL

Prada 79.500 TL