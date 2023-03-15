İntikam siyah giyilen bir elbisedir

Yazı: İrem Naz Güvel

Ayrılık sonrası en çok çileyi saçlar çekiyor çünkü değişmek ve geriden bırakılan kişiye ne kaybettiğini göstermek gibi içimizde bir dürtü doğuyor. Ancak saçları değiştirmekten daha etkili, daha güçlü bir intikam yolu var. 1990’ların ortalarında Prenses Diana tarafından popüler hale gelen intikam elbisesi, eski partnerinize tam olarak neyi kaçırdığını göstermek amacıyla, bir ayrılıktan hemen sonra giyilen dudak uçuklatan elbise anlamına geliyor.

Bahsi geçen bu elbise kalp kırıklığını, özgürlüğü ve ayrılık sonrası sıfırdan başlamayı günümüze kadar taşıdı. Lady Di de bu ikonik görünümüyle intikam elbisesi kültüründe meşaleyi taşıyan kişi oldu. Harika görünmekten daha iyi bir intikam olamaz!

BİR İKONUN DOĞUŞU

‘Modern zamanlarda bir kadın tarafından giyilen en stratejik elbise’ olarak tanımlanan Prenses Diana’nın intikam elbisesinin hikayesi dinlemeye değer. 29 Haziran 1994 tarihinde Kensington Gardens’da Serpentine Galerisi için bir bağış yemeği düzenlenir. Diana davetli listesinde yer alsa da katılmayacağını iletir; ancak yemekten iki gün önce fikrini değiştirir ve davete katılır. Kararını değiştirmesinde, o zamanki eşi Prens Charles’ın kendisini Camilla Parker-Bowles ile aldattığının kamuoyunda yankı bulması etkili olur.

Yemeğin olduğu gece, Charles’ın evliliklerinde Diana’ya karşı sadakatsiz olduğunu itiraf ettiği program televizyonda yayınlanacaktı. Diana bu olaya kayıtsız davransa da Kensington Gardens’daki davetin, intikamını almak için büyük bir platform olacağını önceden gördü. İlk başta Valentino’dan bir şeyler giymesi gerektiği bildirildi; ancak istediğini elde etmek için bundan daha fazlası gerekiyordu. Lady Di, güçlü mesajını vermek için dolabında üç yıldır giyilmeyi bekleyen, Yunan tasarımcı Christina Stambolian tarafından onun için yapılmış elbiseyi giymeyi tercih etti. Diana, intikam elbisesinin atası olarak kabul edilen bu elbiseyi daha önce hiç giymedi; çünkü fazla cüretkar olduğundan endişeleniyordu. Fakat eşi ipleri koparınca, o da köprüyü yakmaya karar verdi.

Kraliyetin eski stilisti Anna Harvey, Lady Di’nin o gece ‘bir milyon dolar gibi’ görünmek istediğini söyledi ve dediğini de yaptı. Diana, Charles’ın açıklamalarından sonra fotoğrafçıların etkinliğe geleceğini bilerek onlara istediği malzemeyi verdi. Siyah straplez elbisesi, incili choker’ı ve siyah çorabıyla arabandan indiği anda herkesin ağızını açıkta bıraktı. Kocasının yaşattıklarına sessiz kalmayacağına ve utanç içinde saklanmayacağına dair güçlü bir mesaj verdi. Ertesi gün bu siyah straplez elbise, tüm gazetelerin manşetindeydi. Böylece Diana planında başarılı olarak Charles’ı ikinci plana attı.

THE CROWN İLE YENİDEN DOĞUM

2022, İngiliz kraliyetini bol bol konuştuğumuz bir yıl oldu. Kraliçe Elizabeth’in ölümü, Prens Harry’nin kitap hazırlıkları ve Kral Charles’ın nihayet tahta oturması derken The Crown’ın yeni sezonu yayınlandı. Dizinin beşinci sezonu, Diana’nin intikam elbisesini gündeme getirdi. Ünlü siyah elbiseyi yeniden yaratmakla görevlendirilen dizinin kostüm tasarım ekibi Amy Roberts ve Sidonie Roberts’ın bu yükün altından başarıyla kalktıklarını söyleyebiliriz. Sidonie Roberts, elbisenin evliliğin ölümünü, saraydan uzaklaşmayı ve bir kadının yeniden doğuşunu temsil ettiğini söylerken; onu giyen Diana’nın da bu elbiseyle sesini duyurduğunu ve kendi tarzında daha da efsanevi bir moda ikonu haline geldiğini ifade ediyor.

Dizide Prenses Diana’ya hayat veren Elizabeth Debicki de elbisenin insanlar üstünde güçlü bir yankı uyandırdığını kabul ediyor. “Çünkü Diana, halk arasında haksızlığa uğrayan, sevilen bir halk figürüydü. Muhtemelen o zaman Prens Charles’a ne kaybettiğini göstermek istemiştir. Eminim o an harika hissetmiştir. İntikamın pozitif yönü, dünyada dengeyi ve adaleti yeniden kurmak ve bir kişiye mesaj göndermek istediğimiz fikrinden geliyor” diyor. İntikam elbisesi sadece bir kadının küllerinden doğumunu göstermekle kalmadı, tüm dünyadaki kadınlar için bir ikonun doğuşunu da yaşattı.

TRENDLERDE İNTİKAM

Prenses Diana’nın intikam elbisesi gerek sosyal medya, gerekse The Crown sayesinde bir moda akımını da beraberinde getirdi. Diana, bu elbiseyi giydiğinde büyük bir etki bırakacağını bilse de bu kadar ilerleyeceğini hiç düşünmemiştir.

Siyah elbise satışında son dönemde büyük bir artış var. Moda sektörü buradaki potansiyeli gördü ve intikam koleksiyonları yapılmaya başlandı. Bunlardan biri de tasarımcı Kiana Bonollo’nun kadınlar için siyah, kırmızı ve beyaz renk paletinde oluşan Heartbreaker adlı intikam koleksiyonu oldu. Tasarımcı: “Bu koleksiyondaki tüm kıyafetler intikam almaya değer türde. Benim için bir intikam kıyafeti, gerçekten kendi başına süper güçlü ve kendinden emin hissetmeni sağlayan bir şey” diyerek koleksiyonunu tanıtıyor. Heartbreaker, sadece bir başlangıç çünkü bu intikamın sonu hiç gelmeyecek.

Bugün siyah giymek, popüler kültürde hala intikamla eş anlamlı. Ancak bir intikam elbisesini oluşturan şeyin sayısız varyasyonu var. Diana’nın giydiği siyah elbise haricinde birçok elbise, uzun eldivenler ve dizüstü çizmeler de intikam kategorisinde değerlendirilebilir. Her şey bir intikam elbisesi olabilir, yeter ki ona karakter ve özgüven ekleyin.

Diana, Charles’ın açıklamalarından sonra fotoğrafçıların etkinliğe geleceğini bilerek onlara istediği malzemeyi verdi. Siyah straplez elbisesi, incili choker’ı ve siyah çorabıyla arabadan indiği anda herkesin ağzını açıkta bıraktı.

İNTİKAM MELEKLERİ

Diana’nın açtığı yolda ilerleyen ve intikam elbisesi geleneğini sürdüren ünlüler, moda sayfalarında yer almayı sürdürüyor. İşte intikam elbisesi onur listesi üyeleri!

ELIZABETH HURLEY

Elizabeth Hurley’nin sevgilisi Hugh Grant’in bir seks işçisiyle yakalanıp tutuklanması bu ilişkinin sonu oldu. Yollarını arkadaşça ayırmış olsalar da Elizabeth, intikam planını yaptı. 2000 senesinin kasım ayında Valentino Garavani onuruna düzenlenen bir geceye, şampanya rengindeki göğüs dekolteli elbisesiyle katılarak Hugh’a tam olarak neyi kaçırdığını gösterdi.

MARIAH CAREY

1997 MTV VMA Ödül Töreni’nde Mariah Carey’nin ikonik görümü, sıradan siyah bir takım olmaktan daha fazla anlam taşıyor. Elbise, yedi yıl önce ilk albümünü çıkardığından beri imajını kontrol eden eski kocası ve Sony Music yöneticisi Tommy Mottola’dan ayrılmasını kutluyor. Siyah büstiyeri ve derin yırtmaçlı eteği Mariah için bir tür özgürleşmenin ve ‘iyi kız’ imajından sıyrılmanın bir işaretiydi.

JENNIFER ANISTON

Jennifer Aniston, Hollywood tarihindeki en sert ayrılıklardan birini yaşadı. O zamanki eşi Brad Pitt, onu rol arkadaşı Angelina Jolie ile aldatmış ve çift ayrılık kararı almıştı. Bu haberin ardında Jennifer ilk kez Derailed filminin New York’taki galasında boy gösterdi. Vücudu saran, boncuklu Chanel elbisesiyle galaya katılan oyuncu, konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi; çünkü elbisesiyle her şeyi anlatıyordu.

BELLA HADID

Met Gala 2017’nin temasını ‘kaybettiğin kıza dön de bir bak’ olarak değiştirebiliriz; çünkü Bella Hadid tam olarak bunu yaptı. Başarılı model, erkek arkadaşı The Weeknd ile yollarını ayırmıştı ve bu etkinlikte The Weeknd, yeni sevgilisi Selena Gomez ile bir çift olarak ilk kez kırmızı halıda göründü. Ancak Alexander Wang’ın cüretkar bodysuit’i ile gözleri üstüne çeken Bella oldu.

SELENA GOMEZ

2017 Met Gala’dan birkaç ay sonra Selena Gomez ve The Weeknd aşkı son buldu. Başarılı şarkıcı, ayrılığın ardından Jacquemus imzalı cesur siyah bir mini elbiseyle görüldü. Ayrıca Selena, o zamanlar nispeten küçük olan bu Fransız markasının küresel şöhret kazanmasına da yardımcı oldu.

JENNIFER GARNER

Görünen o ki Jennifer Garner dersini iyi çalışarak, Diana’nın intikam elbisesini günümüze güncelledi. Oyuncu, Ben Affleck ile on yıllık evliliğini bitirmesinin ardından 2016 Oscar Ödül Töreni’ne omuzları açık siyah bir Versace elbiseyle katıldı.

REESE WITHERSPOON

Ryan Phillippe ayrılığından sonra Reese Witherspoon pek ortalarda görünmedi. Muhteşem dönüşünü 2007’de Altın Küre Ödülleri’nde Nina Ricci imzalı, altın renkli straplez elbisesiyle yaptı.

TAYLOR SWIFT

Harry Styles ile yollarını ayırınca Taylor Swift, 2013’e kötü bir başlangıç yaptı; ancak bu onu yıldırmadı. Halkın Seçimi Ödülleri’ne alışılmış intikam renginin dışında beyazlar içinde katıldı. Taylor, Ralph Lauren imzalı elbisesiyle ‘en iyi intikam, iyi giyinerek alınır’ mesajını verdi.

JENNIFER LOPEZ

Bennifer 2.0 dönemini yaşasak da ilk Bennifer dönemi pek iyi bir şekilde noktalanmamıştı. Ben Affleck ile olan nişanını bozan Jennifer Lopez, 2004 Altın Küre Ödülleri’nin kırmızı halısında Michael Kors ile parladı.

NICOLE KIDMAN

Tom Cruise ile boşanmasının kesinleşmesinden önceki gece Nicole Kidman, The Others filminin galasında siyah straplez elbisesiyle göz kamaştırdı. İşin iç gıdıklayıcı tarafı, Tom Cruise da filmin yapımcısı olarak bu galaya gitti ve Nicole’un herkesin nasıl başını döndürdüğüne birebir şahit oldu.