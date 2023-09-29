Kiko Milano Create Your Balance koleksiyonu ile hislerine odaklan diyor

Kiko Milano, yeni koleksiyonu Create Your Balance ile yaşamdaki tüm dengeler içinde kendi dengeni yarat diyor.

Create Your Balance koleksiyonu ambalajlarındaki yeşil renk ile sakinleşmeye, canlı turuncu tonları ile ise güçlenmeye, harekete geçmeye atıfta bulunuyor. Koleksiyon, o günkü modunuza uygun görünmenizi sağlayacak farklı ürünleri içeriyor. Koleksiyon hisleri en iyi şekilde ortaya çıkarmak için tasarlanmış etkili cilt bakım kombinasyonları, çok fonksiyonlu makyaj ürünleri, inovatif formülleri ile dikkat çekerken koleksiyonda yer alan dudak ürünleri hem renkleri hem de formülleri ile ön plana çıkıyor.

Koleksiyonun olmazsa olmazı mat bitişli ruj Definition Boost Lipstick, portakal ve vanilya notalarını içeren büyüleyici kokusu ve sonbaharın en güzel tonlarını yansıtan renk seçenekleri öne çıkıyor.