Kravatın gizli başkaldırısı

Yazı: Merve Güneş

2025-2026 Sonbahar/Kış sezonunda tasarımcılar, kravatın zamansız duruşunu yeniden keşfe çıktı. Vivienne Westwood’un ekstra uzun ve logolu tercihi, Jane Wade’in içindeki gömlekle birebir aynı desenli kravatı, Saint Laurent’in ise podyumu baştan aşağı maskülen görünüm ve kravatlar geçidi haline getirmesi adeta bunun kanıtı.

Boynun etrafında bir tarih

Kravatın kökeni, 17. yüzyılda Fransız ordusundaki Hırvat paralı askerlerin taktığı boyun bağlarına kadar uzanıyor. Fransızlar bu bağlara “cravate” adını vermiş. Zamanla saray modasının ayrılmaz bir parçası haline gelen ve aristokrasinin simgesi olan kravat, aynı zamanda sosyal sınıfları ayıran bir görgü kuralı işlevi de gördü.

18. yüzyılın sonlarına doğru bazı aristokrat kadınlar, erkek giyiminden ilhamla boyunlarına kravat benzeri bağlar takarak entelektüel bir duruş sergilemeye başladı. Ancak gerçek stil devrimi, George Sand ile geldi. Paris sokaklarında erkek kıyafetiyle dolaşabilmek için resmi izin alan Sand, kravatı yalnızca bir aksesuar değil, bir fikir beyanı olarak taşıdı.

1930’larda sahneye çıkan Marlene Dietrich, kravatı Hollywood’a taşıdı. Androjen stilin öncüsü olan Dietrich’in kravatlı görünümleri, feminenliğin klasik kodlarını yerle bir etti.

1990’lara geldiğimizde Madonna ile çekici bir yöne evrilen kravat, 2000’lerde ise Avril Lavigne ile gençliğin asi duruşuna dönüştü. Her dönemde farklı bir anlam kazandı ama her zaman güçlü bir mesaj taşıdı.

1970’lerde ikinci dalga feminizmle birlikte kadınlar, blazer-ceket ve kravat kombinleriyle “power dressing” akımının parçası oldu.

Statüden moda manifestosuna

Bugün kadınlar, kravat gibi maskülen kodlara sahip parçaları yeniden sahiplenerek güçlerini, farklılıklarını ve özgüvenlerini görünür kılmayı amaçlıyor. 2025/2026 Sonbahar/Kış podyumlarında da kravat, klasik maskülen kalıpların dışına çıktı. Oversize smokin ceketler, transparan gömlekler, minilerle kombinlenen deri kravatlar... Bu sezonun kravatı cinsiyetin ötesinde, tamamen tavırla ilgili.

The Devil Wears Prada’nın Andrea’sı kendini bu akıma kaptıranlardan biri.

Üstelik bu başkaldırıya ayak uydurmak için yalnızca kumaş kullanmanıza gerek yok. Sizi yaratıcı olmaya davet ediyoruz!

Julia Roberts’ın 1990 golden Globes’taki ikonik görüntüsü hâlâ hafızamızda!