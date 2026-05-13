Margot Robbie, McQueen şıklığıyla galada göz kamaştırdı
Margot Robbie, yapımcılığını üstlendiği '1536' oyununun Londra West End’de gerçekleşen açılış gecesine katıldı. Robbie’nin galadaki tercihi, McQueen’in 2026 İlkbahar koleksiyonuna damga vuran siyah "military" ceketi oldu; altın varaklı işlemeleri ve keskin hatlarıyla oyuncu, gecenin en ikonik görünümlerinden birine imza attı.
Hollywood’un en güçlü figürlerinden biri haline gelen Oscar adaylı oyuncu ve yapımcı Margot Robbie, sinema dünyasındaki başarısını tiyatro sahnesine de taşıyor. Robbie, LuckyChap Productions şirketiyle yapımcılığını üstlendiği “1536” adlı oyunun Londra West End’deki prestijli Ambassadors Theatre’da gerçekleşen açılış gecesine katıldı.
Tudor dönemi İngiltere'sinde Anne Boleyn’in idamının ardından üç kadının dostluk ve hayatta kalma mücadelesini konu alan oyunun galasında Margot Robbie, yapımcı kimliğine yaraşır, hem otoriter hem de son derece modaya uygun bir tercihle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Oyuncu, bir süre önce uzun saçlarına veda etmişti. Yeni görünümde dikkat çeken en önemli detay ise yüzünü çerçeveleyen kakül oldu.
Bu değişim, oyuncunun uzun süredir alışılmış olan görüntüsünden oldukça farklı bir stil ortaya koydu.