IMDb’nin zirvesindeki 30 efsane yabancı dizi: Hangisi senin favorin olacak?

Dizi dünyasında sayısız yapım arasında kaybolmak kolay; ama bazı diziler var ki yalnızca izlenmekle kalmıyor, iz bırakarak hafızalara kazınıyor. Polisiye tutkunu musun, dramla mı ilgilenirsin, yoksa karanlık zihin oyunları mı seni cezbediyor? Bu listede, IMDb puanlarına göre sıralanmış ve gelmiş geçmiş en çok ses getiren 30 yabancı diziyi bir araya getirdik. Her biri kendi türünde birer efsane olan bu yapımlar arasından favorini seçmek hiç kolay olmayacak!