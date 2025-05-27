IMDb’nin zirvesindeki 30 efsane yabancı dizi: Hangisi senin favorin olacak?
En sevilen ve en yüksek IMDb puanına sahip 30 yabancı diziyi listeledik! Polisiye, dram, bilim kurgu ve tarih temalı dizilerle dolu bu listeyi keşfedin, favori dizinizi bulun!
Dizi dünyasında sayısız yapım arasında kaybolmak kolay; ama bazı diziler var ki yalnızca izlenmekle kalmıyor, iz bırakarak hafızalara kazınıyor. Polisiye tutkunu musun, dramla mı ilgilenirsin, yoksa karanlık zihin oyunları mı seni cezbediyor? Bu listede, IMDb puanlarına göre sıralanmış ve gelmiş geçmiş en çok ses getiren 30 yabancı diziyi bir araya getirdik. Her biri kendi türünde birer efsane olan bu yapımlar arasından favorini seçmek hiç kolay olmayacak!
Ozark (Ozark) — IMDb: 8.4
Bir finans danışmanı olan Marty Byrde, ailesiyle birlikte Missouri’de Ozark bölgesine taşınır ve bir uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışır. Gerilim, suç ve aile dramını başarılı şekilde harmanlayan dizi, karakterlerin zor seçimlerini ve karanlık taraflarını işler.
The Handmaid’s Tale (Damızlık Kızın Öyküsü) — IMDb: 8.4
Distopik bir gelecekte, totaliter bir rejim kadınları doğurganlıkları üzerinden kontrol altına alır. Ana karakter Offred’in özgürlük mücadelesini, sistem karşısındaki direnişini etkileyici ve sert şekilde anlatır. Toplumsal ve politik alt metinleriyle dikkat çeker.
Hannibal (Hannibal) — IMDb: 8.5
Ünlü seri katil ve psikiyatrist Hannibal Lecter ile onu yakalamaya çalışan FBI ajanı Will Graham arasındaki karmaşık ilişkiyi ve psikolojik oyunları konu alır. Karanlık atmosferi ve sanat dolu şiddet tasvirleriyle öne çıkar.