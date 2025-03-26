Modanın en yetenekli tasarımcıları 33. kez KOZA tarafından keşfedilecek!

Başvuruların başladığı yarışmaya katılarak Türk moda endüstrisinin tarihine adını yazdırmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 16 Mayıs 2025...

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen ve Türk moda dünyasına bugüne kadar Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya’nın da aralarında bulunduğu pek çok değerli ismi kazandıran KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, bu yıl 33’üncü kez yeni yeteneklere ‘Sıra sende’ diyecek. Kozayarismasi.com web sitesi üzerinden başvuruların başladığı yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 16 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Finalistleri 32 yılda Türkiye’nin en etkileyici moda arşivini yarattı

İHKİB’in moda alanında kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri sektöre kazandırdığı yarışma, 32 yılda Türkiye’nin en etkileyici moda arşivini yarattı. Yarışmanın finalistlerinden bir kısmı bugün Türkiye’nin en tanınmış moda tasarımcıları olurken, 300’ün üzerinde KOZA finalisti de kendi markalarını kurdu. Finalistlerin ayrıca önde gelen moda markalarının tasarım departmanlarının başına geçerek sektöre nitelikli işgücü kazandırdığı yarışma; sektörün sürdürülebilirliğine katkıda bulunurken, Türkiye’deki moda endüstrisinin gelişimini ve tarihini de temsil ediyor.

Birinci 200 bin TL para, dil eğitimi ve yurt dışı eğitim ödülü kazanacak

Jüri tarafından online değerlendirmenin 23 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanacağı ve 3 Haziran 2025 tarihinde yüzyüze mülakat yapılacağı yarışmanın final sunumu ve gala gecesi ise 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışmada ilk 3 dereceyi alacak finalistler; yurt dışı eğitim ödülü hakkı, yurt içinde 1 yıllık İngilizce dil eğitim hakkı kazanırken; yarışmanın birincisi 200 bin TL’lik, ikincisi 150 bin TL’lik, üçüncüsü ile 100 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.

İlk 10’a giren finalistlere atölye, danışmanlık ve koleksiyon hazırlama desteği!

Yarışmada ilk 10 dereceyi alacak finalistler ise atölye ve danışmanlık desteği, koleksiyon hazırlama ve 60 bin liralık malzeme alım bedeli, uluslararası fuar ziyareti, Moda Tasarımcıları Derneği’ne üyelik hakkı ile koleksiyonlarını Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile her yıl düzenlenmesi beklenen Türkiye Tasarım Haftası etkinliğinde sergileme imkanlarına kavuşacak.