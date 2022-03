Bir moda trendinden daha ötesi: Preppy

Preppy, namıdiğer ‘kolejli’ stilini duyduğumuzda aklımıza ne geliyor? Pilili etekler, süveterler, polo yaka tişörtler, kulüp logolu bomber ceketler ve sweatshirtler, loaferlar, blazer ceketler ve elbette ekoseler... Kuşkusuz 2021-2022 sonbahar/kış trendleri içinde bizi en çok heyecanlandıranlardan biri olan kolejli stilini mercek altına almalıydık.

Yazı: Burçin Akgün Ünaldı / @styleboom

OK BOOMER!

Pek çoğumuzu geçmişine, keyifli lise ve üniversite yıllarına, bir aitlik hissine götürdüğü için kolejli stili ne zaman tekrar kendini gösterse büyük bir alıcı kitlesi buluyor. Öyle ki sezonu domine eden bir trend olmadığı zamanlarda bile Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Rowing Blazers gibi kolejli stilini, markasının temel taşlarından biri haline getiren moda devleri sayesinde daima moda sahnesinde görünür ve tüketiciye ulaşır durumda. 2021-2022 sonbahar/kış koleksiyonlarında ise Preppy stilinin büyük dönüşüne şahitlik ediyoruz. Daha taze, daha renkli, daha güçlü şekilde yorumlanarak hemen her koleksiyonda yerini alan bu kilit parçalar, bir kez daha gündemimizde. Bu trend, Z jenerasyonunun hoodie ve joggerdan öteye geçemeyen sokak stilinde de şimdiden önemli bir değişim yarattı. Loafer, blazer ya da rugby mont kelimeleri kulağa ne kadar ‘boomer’ gelse de şimdi Gen-Z’nin elinde! Zamansız stillerin gücü de tam buradan geliyor zaten; yani zamanın ruhuna uygun olarak güncellenebilmesinden... Gen-Z bu stili kendisine evirmeyi de başarıyor ve Polo yaka tişörtleri crop, süveterleri uzun, ceketleri oversize, loaferları ise kalın tabanlarla kendi ruh haline adapte ediyor.

The RealReal isimli lüks ikinci el sitesi, gençlerin son on yılını domine eden markalara dair aramalarda büyük düşüş olduğunu ve kolejli stilini benimseyen kimi klasik markalara dair aramaların yüzde 200’den fazla arttığını söylüyor. Depop uygulaması ise hazirandan bu yana ‘preppy/kolejli’ kelimesinin aramalarda çok yüksek oranlar kaydettiğini raporlamış. Bu ciddi artışların ardında elbette Z jenerasyonunun sahiplendiği popüler kültür imajları da var; Sex Education dizisinin üçüncü sezonunda, okulun yeni müdürü üniforma giymeyi zorunlu hale getirince, öğrenciler formaları kendi stilinde yorumlamaya başlıyor; yine Elite son dönemlerde çok popüler olan bir lise gençliği dizisi ve hepsi üniformalarıyla şahane görünüyor. Gen-Z için yeniden çekilmeye başlanan Gossip Girl etkisi de yadsınamaz tabii, tıpkı 2000’lerde dizinin orijinalinde Blair Waldorf karakteri sayesinde kolejli stilinin tekrar hitlerden biri olup yükselişe geçmesi gibi günümüzde de benzer etkiler görmeye hazırız.

Jackie Kennedy/1963

60’LARDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

Kolejli stilinin aslında neredeyse yüz yıllık bir tarihi var ve ilk zamanlarda daha çok Ivy League (Sarmaşık Ligi) üniversitelerine giden seçkinler sınıfı ile anılıyor, hatta sadece onlara özel bir tarz ve bir statü simgesi olarak kullanılıyor; o zamanlar bir moda terimi bile değil. Fakat 60’larda moda dünyasındaki ilk büyük çıkışını yapıyor ve bir anda popülerleşiyor. Sebep? Tabii ki Kennedy etkisi. Erkekler John Kennedy, kadınlar Jackie Kennedy’de gördüğü doğu yakasının zengin, seçkin ve ayrıcalıklı bu siluetini taklit etmek, kendi üzerlerinde görmek istiyor. İlginç değil mi? 60’lar ve moda denince aklımıza önce hippi stili gelir: Renkli, bohem, eklektik! Peki nasıl oluyor da kolejli stili de aynı dönemlerde kendine yer buluyor? Çünkü o dönem kolejli stili, hippilerin olmadığı her şey: Konformist, gelenekçi ve muhafazakar. Moda her zaman olduğu gibi her dönemin vitrini...

LADY DI ETKİSİ

Zaman içinde kimi anahtar parçalarıyla hemen herkesin gardırobunda yer alsa da tekrar unutulan kolejli stili 70’lerin sonunda Grease filmi ve 80’lerin başında 1 milyondan fazla satan ve kolejlileri alaya alan ama moda anlamında tam aksi etki yaratan ‘The Official Preppy Handbook’ kitabı ile tekrar büyük çıkış yapıyor. Elbette o dönemin stil ikonu Prenses Diana’nın etkisini de yadsıyamayız. Lady Di, özellikle günlük giyiminde kolejli stilinin anahtar parçalarına sık sık yer veriyor. 90’lara geldiğimizde tek bir şarkı bu ölümsüz stili geri çağırıyor: Baby One More Time! Britney Spears’ın şarkının video klibinde kolejli stilini tercih etmesi yanında, 90’lara damgasını vuran, başrollerinde Alicia Silverstone ve Brittany Murphy’nin yer aldığı Amerikan gençlik komedisi ‘Clueless’ ile tekrar trend listesinin başına oturuyor.

Princess Diana, Prince William/1985

2020, 2000’LERE KARŞI

2000’lerde athleisure (aktif spor giyim) trendinin moda dünyasında yeni bir soluk olması ve sahneyi devralmasıyla birlikte kolejli stili epey unutuluyor. Rahat eşofmanların ve taytların kimi zaman gece giyimi parçalarıyla bile kombinlenerek kullanılması, bu parçaların sokak stilinde ya da süper modellerin günlük giyiminde yer alması kolejli stilinin nispeten klasik görünümünü geri plana atıyor. Fakat 2020’den beri kolejli stilinin Dior gibi yüksek moda devlerinden, H&M gibi sokak markalarına kadar pek çok koleksiyonda o eski cool ve popüler günlerine kavuştuğunu görüyoruz. Dahası bu stilin artık cesur, yeni ve modern yorumlara daha açık hale geldiğini ve bu sebeple uzunca bir zaman radarımızda olacağını da rahatlıkla öngörüyoruz.

Hızlı tüketimin, bu çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu biliyoruz, moda dünyasının çevre üzerindeki kötü sicilini de. Kolejli stilinin günümüzde tekrar bu kadar popüler olması ve gelecekte de tekrar önümüze düşecek olması bize aslında gardırobumuzun büyük yüzdesini zamansız klasiklere ayırmamızı salık veriyor. Biraz yaratıcılık, biraz ileri dönüşüm, biraz da cesaret ile gelip geçici trendlere değil yüzyıldır kendini kanıtlamış stillere yatırım yapmak sizi daima modern, stil sahibi, trendi ve en önemlisi bilinçli bir tüketici yapacaktır.