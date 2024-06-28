Sienna Miller, bir kez daha Marks & Spencer’ın yüzü oldu

Ünlü İngiliz oyuncu ve stil ikonu Sienna Miller, Eylül 2023'teki M&S Sonbahar Kadın Giyim kampanyasında karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Miller, Marks & Spencer ile tekrar bir iş birliği yaptı.

İlhamını Sienna'nın zamana meydan okuyan moda arşivinden, sevilen vintage parçalarından, 70'lerin desenlerinden ve egzotik maceralardan alan bu iş birliği, titizlikle hazırlanmış parçalardan oluşan bir yelpazesini müşterilerine sunuyor. Koleksiyon, Sienna'nın doğal tarzını, okul otobüsüne binmekten yaz festivallerine ve hatta kırmızı halıya kadar her durum kurtarıcı parçalarını çağdaş moda trendleriyle birleştiriyor.

Her bir parça, Sienna'nın kişisel tarzının gelişiminden ve arşivindeki göze çarpan kombinlerden ilham alan bir hikayelere tercüman oluyor. Koleksiyonda, Sienna'nın popüler Glastonbury görünümünü akla getiren boncuklu bir elbise olmasının yanı sıra babasının kendisine hediye ettiği şala benzeri bir pareo ve çok sevdiği sanatçılardan Mark Rothko'dan ilham alan renk ve desenlerden oluşan kombinleri de içeriyor. Koleksiyondaki göze çarpan parçaysa mavi tonlarında feminen bir parça olan fırfırlı uzun bir elbise.

Koleksiyonun vazgeçilmez parçaları, retro havasındaki gündelik geniş paça jean pantolonlar, eski askeri ceketlerden ilham alınarak tasarlanan büyük beden haki ceketler, yaz stilinin havasını değiştiriyor. 'Yaşanmışlık' kokan bu zarif parçalar dikiş detaylarıyla öne çıkan, sofistike bir görünümle tamamlayıcı yazlık gömlekler koleksiyonun zarafetini tamamlıyor.