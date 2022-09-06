Şönil nedir? Şönil kumaşı özellikleri nelerdir? Ne işe yarar?

Şönil son zamanlarda internette en çok aratılan terimler arasında yerini aldı. Şönil, tırtıl gibi görünen tüylü yapısıyla karakterize edilen farklı bir kumaş türü. Şönil, ilk olarak 18. yüzyılda tanıtıldığı için tekstil endüstrisinde nispeten yeni bir gelişme. Şönilin moda endüstrisindeki yeri ise giderek popülerleşiyor. Şönil nedir, şönil kumaş özellikleri neler? Şönil nerelerde kullanılır gibi soruların yanıtlarını ise aşağıda bulabilirsiniz.

Şönil nedir?

Büyük anne ve büyük babadan kalan eski kalın yorganlar herkes hatırlar. Ya da kanepeyi süsleyen o kalın örtüyü... Bu kumaşlar büyük ihtimalle şönil kumaşından yapılmıştır. Yani Şönil hem iplik türünün hem de yumuşak malzemeyi oluşturan kumaşın adıdır. Şönil kelimesi Fransızca 'chenille'den geliyor. Şönil kumaş kadifemsi yapısı ile canlı ve parlak bir görünüme sahip. Şönil kumaşlar özellikle koltuk takımları için çok tercih edilen kumaş türlerinden.

Şönil neyden yapılmıştır?

Şönil ipliğini öncelikle pamuk kullanarak yapılır. Akrilik, suni ipek, yün, ipek ve olefin kullanımı da oldukça yaygındır. %100 pamuktan üretilen şönil kumaşı şal, battaniye, şilte, giysi ve diğer şeyleri yapmak için kullanılır. Kıyafet gibi ürünler yapılırken şönil kumaşın yumuşaklığı arzu edilir.

Şönil ipliği, yüksek derecede bükülmüş ince güçlü ipliğin iki ucu tarafından bir arada tutulan kısa uzunluklarda eğrilmiş iplik veya filamentten oluşur. Kısa uzunluklara hav, çok bükümlü ipliklere ise öz denir. (Bkz)

Şönil kumaşının kökeni ve tarihi nedir?

Şönil ilk olarak 1780'lerde Fransa'da bir dokuma kumaşı dokuma ve ardından şönil ipliğini yapmak için şeritler halinde keserek üretildi. Kumaş fabrikasında ustabaşı olan Alexander Buchanan, kumaşı İngiltere'ye tanıttı. Şönil çok yumuşak, tüylü bir kumaş haline geldi. James Templeton ve William Quiglay tekniği daha da geliştirdi. Bu kumaştan oryantal kilimler yaratılmaya başladı. Yöntemin patentini aldılar ve 19. ve 20. yüzyılda başarılı bir halı üreticisi oldu.

Şönil kumaşının bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri'ydi. 1920'lerde ve 1930'larda, Kuzeybatı Georgia'daki Dalton, 1890'larda el işi tekniğini ilk kez ortaya koyan Catherine Evans, püsküllü yatak örtüleri üretmeye başladı. İşlemeli görünüme sahip el püsküllü yatak örtüleri giderek daha popüler hale geldi ve 'şönil' olarak anıldı. Etkili pazarlama ile, şönil yatak örtüleri mağazalarda ortaya çıktı ve gerileme döneminde bile kullanılmaya devam etti. 1970'lerde de giyim için popüler bir seçim haline geldi.

Şönil nerelerde kullanılır?

Şönil, başlangıçta yatak örtüleri, halılar ve yorganlar için kullanıldı. Daha sonra kazak, şal, tunik, eldiven, hırka ve bornoz gibi giysiler yapmak için yaygın olarak kullanıldı. Kumaşın yumuşaklığından dolayı giyim için oldukça uygun olduğuna karar verildi. Mobilyalarınızı döşemek veya yeni perdeler yaptırmak için harika bir kumaş olarak bilinir. Parlaklığıyla Fashion Guru'nun gözdesinden düşen şönil kumaşı 2017-2018 döneminde moda koleksiyonlarında yerini geri aldı.

Şönil Kumanış Özellikleri Neler?

1. Şönil yumuşaktır.

2- Şönil iplik kadife benzeri veya tüylü bir yüzeye sahiptir.

3- Şönil kumaş son derece dayanıklıdır. Bununla birlikte gerilme eğilimi vardır ve kullanım talimatlarına dikkat edilmelidir. Aksi halde yıpranabilir.

3- Şönil kumaş parlak ve yanardöner görünüme sahiptir.

4- Kabarıktır

5- Giymek için sıcaktır, sıcak ve rahat tutar.

6-Hafiftir, esnektir

7-Çok yönlüdür



