Super Mario ile Casio G-shock'tan iş birliği!

G-shock ve Super Mario özel bir tasarım için iş birliği yaptı. Casio, popüler Nintendo oyunu olan Süper Mario Kardeşler’den tasarım öğeleri içeren modelini sundu. Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Japonya’nın iki kültür ikonu özel bir tasarım için bir araya geldi. G-shock, özenle geliştirilen ve her nesilden Super Mario sevenlere hitap eden, eğlenceli ayrıntılarla dolu tasarım saatiyle, unutulmaz oyunun dünyasını bileklere taşıdı.

Sınırlı sayıda üretilen saat, nostaljik temasının yanı sıra, G-shock’un kökenlerindeki meydan okuma ruhunu da yansıtan 1980’lerin klasik oyunu Mario’nun “asla pes etme” tavrını, temsil ediyor.

Saatteki çerçeve ve kadranda kullanılan Mario kırmızısı, oyunun arka plan mavisi ve değerli madeni paralarını anımsatan altın vurgular oyunu yeniden canlandırıyor. Aydınlatmanın aktif olmasıyla birlikte görülebilen Mario silüeti, meşhur Koopa Troopa kaplumbağasının kadran camındaki belirgin baskısı, kordonda yer alan ve oyunun 1985’teki atmosferini yaratmak için 8 bit olarak kullanılan Mario görseliyle saat, oyunun açılış ekranının resminin yer aldığı özel baskılı kutusunda satışa sunuluyor.

G-shock’un ikonik 5600 kasasını temel model olarak alan bu özel tasarım saatin teknik özellikleri arasında şok direnci, 200 metreye kadar su geçirmezlik, flaş uyarılı el zemin aydınlatma, çok fonksiyonlu alarm, kronometre, geri sayım ve 12/24 saat formatı bulunuyor.