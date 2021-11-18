Sürdürülebilir moda dünyasının yeni üyesi: Denim Trip

Yeni nesil bir denim markası olan 'Denim Trip' 18 Kasım'da gerçekleşen lansmanda Arzu Kaprol ve Pelin Kaya 'Sürdürülebilir Modada Denim' konusu üzerine konuştular. Sürdürülebilirlik kavramı bir şeyin devamlılığını temsil etmektedir. Günümüzde çokça konuşulan bir oluşumdur. Sürdürülebirlik, gün geçtikçe rağbet gören hayatımızın her alanına entegre edilmesi gereken ve gelecek nesillere her açıdan yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Bu oluşum çerçevesinde yeni oluşumlar ve markalar gün yüzüne çıkmaktadır.

Sürdürülebilirlik anlayışına dayanan yeni bir denim markası ‘Denim Trip’ 18 Kasım 2021 tarihinde ilk lansmanını gerçekleştirdi. Pelin Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen lansmanda Arzu Kaprol ‘Sürdürülebilir Modada Denim’ üzerine konuştu.

Pandemi sürecinde değişen moda algısının ve yeni dönem sürdürebirlik anlayışına dayandırılan markaların gerçekten sürdürülebilir mi sorusuna Arzu Kaprol şu sözleri söyledi: “Şeffaf bir iletişim dilinden anlayabiliriz. Bir markanın gerçekten sürdürülebilir değerlere sahip olup olmamasını üretim zincirine bakıp anlayabiliriz. Nerede üretilmiş, hangi ham maddeden üretilmiş, nasıl üretim zincirinden geçmiş”. Ayrıca, Arzu Kaprol, kıyafetlerle olan sürecin önemini ve uzun süre dayanıklı olabilme prensibi değişmesi gereken yeni bir yaklaşım olacağını vurguladı.

Yazan: Melisa Altıkatoğlu