1920’lerden bu yana gelin takıları ve 2024 evlilik mücevherleri trendleri

Ariş, düzenlediği bir davet ile düğün sezonunun başlangıcını basın ve cemiyetten isimler ile kutladı. ‘Ariş ile 1906’dan Bugüne Evet’ ismiyle tam bir düğün yemeği konseptiyle hazırlanmış olan basın toplantısı, Feriye’de denizen kenarında gerçekleşti. Davetliler kendilerini şık bir düğüne gelmiş gibi hissettiklerini kulaktan kulağa aktardılar.

Etkinlikte 118 yıllık Ariş markasının ilk kuruluş günleri de anıldı. Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, markanın isminin hikayesini de anlattı. Güzeliş, ailesinin soyadı kanunuyla birlikte soyadı alacağı zaman herkesin “Sizin yaptığınız iş çok güzel iş, Güzeliş olsun soyadınız” önerisi vermesiyle bu soyadı aldıklarını söyledi. Ariş’i kurarlarken de Güzeliş isminden daha kısa bir marka ismi aradıklarını, Pakiş, Temiziş, Güzeliş gibi kelimeleri değerlendirirken Ariş isminde karar kıldıklarını aktardı.

Basın toplantısında konuşmacı olarak Eğitmen ve Araştırmacı Yazar Meltem Reyhan yer aldı ve Düğün Ritüelleri başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi. Önce gelin takılarının 1920’lerden günümüze evrimini, sonra evlilik mücevherlerinin 2024 trendlerini öğrendik.

1920’lerden günümüze evlilik takıları

1920'ler ve 1930'lar: Bu dönemde, Art Deco tarzı gelin mücevherleri moda oldu. Geometrik desenler, inciler ve renkli değerli taşlar sıkça kullanıldı. Pırlanta yüzükler ve inci kolyeler bu dönemin popüler gelin mücevherleri arasındaydı.

Bu dönemde, Art Deco tarzı gelin mücevherleri moda oldu. Geometrik desenler, inciler ve renkli değerli taşlar sıkça kullanıldı. Pırlanta yüzükler ve inci kolyeler bu dönemin popüler gelin mücevherleri arasındaydı. 1940'lar ve 1950'ler: II. Dünya Savaşı döneminde, gelin mücevherleri daha sade ve zarif hale geldi. Daha küçük boyutlu pırlanta yüzükler ve inci kolyeler tercih edildi. Savaşın etkisiyle, mücevherlerdeki abartı azaldı.

II. Dünya Savaşı döneminde, gelin mücevherleri daha sade ve zarif hale geldi. Daha küçük boyutlu pırlanta yüzükler ve inci kolyeler tercih edildi. Savaşın etkisiyle, mücevherlerdeki abartı azaldı. 1960'lar ve 1970'ler: Bu dönemde, gençlik kültürünün etkisiyle gelin mücevherlerinde daha eğlenceli ve renkli tasarımlar moda oldu. Çiçek motifleri, renkli taşlar ve büyük kolyeler sıkça tercih edildi.

Bu dönemde, gençlik kültürünün etkisiyle gelin mücevherlerinde daha eğlenceli ve renkli tasarımlar moda oldu. Çiçek motifleri, renkli taşlar ve büyük kolyeler sıkça tercih edildi. 1980'ler: Gösterişli ve abartılı moda anlayışının hakim olduğu 1980'lerde, gelin mücevherleri de büyük ve dikkat çekiciydi. Büyük pırlanta yüzükler ve gösterişli küpeler popülerdi.

Gösterişli ve abartılı moda anlayışının hakim olduğu 1980'lerde, gelin mücevherleri de büyük ve dikkat çekiciydi. Büyük pırlanta yüzükler ve gösterişli küpeler popülerdi. 1990'lar: Minimalizm ve sadelik trendinin etkisiyle, gelin mücevherleri daha sade ve zarif hale geldi. İnce ve zarif pırlanta yüzükler, inci kolyeler ve basit takılar tercih edildi.

Minimalizm ve sadelik trendinin etkisiyle, gelin mücevherleri daha sade ve zarif hale geldi. İnce ve zarif pırlanta yüzükler, inci kolyeler ve basit takılar tercih edildi. 2000'ler ve 2010'lar: Bu dönemde, vintage ve retro tarzı gelin mücevherleri popülerlik kazandı. Eskiden kalan aile mirası olarak değerlendirilen eski tarzda pırlanta yüzükler ve inci kolyeler tercih edildi.

Bu dönemde, vintage ve retro tarzı gelin mücevherleri popülerlik kazandı. Eskiden kalan aile mirası olarak değerlendirilen eski tarzda pırlanta yüzükler ve inci kolyeler tercih edildi. 2020'ler: Günümüzde, gelin mücevherlerinde kişiselleştirme ve özgünlük ön planda. Gelini yansıtan özel tasarımlar ve doğal, sürdürülebilir materyallerin kullanımı artıyor. Aynı zamanda, modern ve minimalist tarzda mücevherler de tercih ediliyor.

Evlilik Mücevherlerinde 2024 Trendleri

Çiçek açan mücevherler: Gelin ve çiçek zaten birbirinden ayrı düşünülmeyen kavram ancak bu yılın gelin modasında çiçek formunun, çiçek ve yaprak detaylarının kullanıldığı tasarımları daha da sık göreceksiniz. Romantizmin, doğallığın sembolü çiçekler mücevherin ışıltısıyla birleşerek gelinlerin güzelliğini daha da artırıyor.

Gelin ve çiçek zaten birbirinden ayrı düşünülmeyen kavram ancak bu yılın gelin modasında çiçek formunun, çiçek ve yaprak detaylarının kullanıldığı tasarımları daha da sık göreceksiniz. Romantizmin, doğallığın sembolü çiçekler mücevherin ışıltısıyla birleşerek gelinlerin güzelliğini daha da artırıyor. Sofistike tasarımlar: Sıra dışı tasarımlardan hoşlanan gelin adayları farklı formlardan, geometrik çizgilerden oluşan seçenekleri tercih ediyor. Siyah pırlantalı seçenekler, farklı pırlanta kesimlerinin görüldüğü tasarımlar bunlara örnek verilebilir.

Sıra dışı tasarımlardan hoşlanan gelin adayları farklı formlardan, geometrik çizgilerden oluşan seçenekleri tercih ediyor. Siyah pırlantalı seçenekler, farklı pırlanta kesimlerinin görüldüğü tasarımlar bunlara örnek verilebilir. Zamansız inciler: Genellikle nostaljiyle bağdaştırılmış olsa da aslında gelin modasında incinin her zaman yeri var. 2024 modasında da son yıllarda dizilerle, filmlerle modaya ilham veren kraliyet temasının ve her zaman ilgi gören vintage kategorisinin yansıması olarak modern çizgilerle yorumlanmış incili tasarımlar karşımıza çıkıyor.

Tarihten ve büyük aşk hikayelerinden esintiler

Prenses Diana’nın ve Kate Middleton’un ikonik safir nişan yüzüğü, Elizabeth Taylor’ın gözalıcı mücevherleri gibi bilinen, tarihe malolmuş mücevherlerden ilham alan tasarımlar da gelinlerin tercihleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte günümüz ünlülerinin nişan & evlilik yüzükleri de gelin mücevherlerine ilham verebiliyor.