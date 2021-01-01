Yeni dönemde artık daha dayanıklı ve sürdürülebilirliği olan
kaliteli ürünleri tercih etmeye başladık. Bu zaten birkaç yıl önce dikkat
verilmeye başladığımız modada sürdürülebilirlik trendinin bir yansıması ama
değişen normallerimizle birlikte, bu süreç hızlandı. Artık bir kıyafet ya da
ayakkabı alırken gerçekten buna değip değmeyeceğini düşünüyoruz değil mi? İşte
hem harcadığınız paraya değecek hem de sık sık giyebileceğiniz kadar günlük
modelleri bir araya getirdik.
Beyazla zıtlığı yakalayın
Fotoğraf: camillecharrier
Kış aylarında beyaz giyilmez derler ama kuralları takip
ederek trendleri yakalamak zor olabilir. Üstelik siyah bir botunuz mutlaka
vardır. Beyaz bir botla günlük bir kombini şık bir bütüne dönüştürebilirsiniz.
Bir desenle daha cool
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Croc desenli ayakkabıların kendine özgü bir havası olduğunu
kabul edelim! Özellikle sade ve tek renk giyinmeyi seviyorsanız desenler he
zaman stilinize hareket katar. Croc görünümse bu hareketi daha havalı kılar.
Geniş tabanlarla trend görünüm
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Son yıllarda geniş tabalar ve iri kalıplar spor
ayakkabılardan botlara kadar her yerde kendini göstermeye başladı. Kış
mevsiminde kalın tabanın trend olmasına en çok ayaklarımız sevinecek! Siz de bu
iddialı modellerden bir tane edinin, bu trend hemen geçmeyecek gibi.
Süetlere şans verin