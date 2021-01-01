Giyebilsek, yaz kış fark etmeden bot giyerdik! Bu kadar çok sevilen botlar, bir de çeşit çeşit olunca hangisini giyeceğimizi şaşırıyoruz. Ama trendler bize yol göstermeye hazır.

Yeni dönemde artık daha dayanıklı ve sürdürülebilirliği olan kaliteli ürünleri tercih etmeye başladık. Bu zaten birkaç yıl önce dikkat verilmeye başladığımız modada sürdürülebilirlik trendinin bir yansıması ama değişen normallerimizle birlikte, bu süreç hızlandı. Artık bir kıyafet ya da ayakkabı alırken gerçekten buna değip değmeyeceğini düşünüyoruz değil mi? İşte hem harcadığınız paraya değecek hem de sık sık giyebileceğiniz kadar günlük modelleri bir araya getirdik.

Beyazla zıtlığı yakalayın



Fotoğraf: camillecharrier

Kış aylarında beyaz giyilmez derler ama kuralları takip ederek trendleri yakalamak zor olabilir. Üstelik siyah bir botunuz mutlaka vardır. Beyaz bir botla günlük bir kombini şık bir bütüne dönüştürebilirsiniz.

Bir desenle daha cool



Fotoğraf: symphonyofsilk

Croc desenli ayakkabıların kendine özgü bir havası olduğunu kabul edelim! Özellikle sade ve tek renk giyinmeyi seviyorsanız desenler he zaman stilinize hareket katar. Croc görünümse bu hareketi daha havalı kılar.

Geniş tabanlarla trend görünüm



Fotoğraf: greceghanem

Son yıllarda geniş tabalar ve iri kalıplar spor ayakkabılardan botlara kadar her yerde kendini göstermeye başladı. Kış mevsiminde kalın tabanın trend olmasına en çok ayaklarımız sevinecek! Siz de bu iddialı modellerden bir tane edinin, bu trend hemen geçmeyecek gibi.

Süetlere şans verin