Büyüleyen iç giyim kampanyası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Marks & Spencer 2014 İlkbahar-Yaz Kadın İç Giyim koleksiyonlarında bulunan ürün çeşitliliği ve eşsiz kalite ile bu sezon sadece gardıroplarınızı değil, iç giyim çekmecelerinizi de yenilemek isteyeceksiniz. Üstelik şimdi, Marks & Spencer mağazalarında 10-23 Nisan tarihlerinde yapacağınız tüm kadın iç giyim alışverişlerinizde 2. ürün %40 indirimli!

Tarzınız ister romantik dokunuşlar, ister sportif tasarımlar olsun, en şık kombinasyonları Marks & Spencer iç giyim koleksiyonunda bulacaksınız. Rengarenk çiçekler, dantel detaylar ve ipek biyelerin bir araya geldiği koleksiyonda, uyurken bile şıklığınızı korumanızı sağlayacak pijama ve gecelikler, hem vücut tipinize hem de kontrol derecesine göre farklı alternatifler sunan akıllı korseler, dişiliğin ön plana çıktığı, retro detayların dikkat çektiği, dantel, ipek ve saten kumaşlardan oluşan iç giyim koleksiyonu ile, Marks & Spencer farkını yine gösteriyor.



Ünlü Hollywood yıldızı ve İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley’nin Marks & Spencer için hazırladığı, doğallık, sadelik ve zarafetten ilham alarak yarattığı 'Rosie for Autograph' koleksiyonunda bulunan sütyen, ipek takımlar ve kimono tarzındaki sabahlıkların da dahil olduğu kampanya 21 Nisan tarihine dek devam edecek.



Marks & Spencer ile rengarenk bir yaz geçirmek istiyorsanız bu muhteşem kampanyayı kaçırmayın.