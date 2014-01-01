Eda Taşpınar ayakkabı koleksiyonu

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Eda Taşpınar'ın 2014 yaz modası için hazırladığı özel ayakkabı koleksiyonu, Divarese mağazaları, divarese.com.tr ve Lidyana.com’da moda severler ile buluşuyor.

Eda Taşpınar’ın kendine özgü ve iddialı stilini yansıttığı, üretimini ve distribütörlüğünü Ves Deri’nin üstlendiği, sezonunun en trend ayakkabılarının çalışıldığı özel koleksiyonda, gladyatör tarzı dore ve bronz taşlarla süslenmiş sandaletler, yaz modasının trend desenleri ve göz alıcı aksesuarlar ile zenginleştirilmiş modeller, lazer kesim detaylar, renkli yılan baskılı, taba ve yeşil tonlarının uyumuyla tasarlanan safari temalı topuklular, başta Eda Taşpınar’ın stilini takip edenler olmak üzere, tüm ayakkabı severlerin kalbini fethediyor.

2014 yaz modasında farklı ve göz alıcı seçimler arayanlar, Eda Taşpınar’ın hazırladığı bu özel ayakkabı koleksiyonuna Divarese mağazalarından, Lidyana.com'dan ve divarese.com.tr’den ulaşabilirler.