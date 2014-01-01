Eda Taşpınar 2014 yaz modası için ayakkabı koleksiyonu tasarladı.





Stili ile fark yaratan “Eda Taşpınar”ın 2014 yaz modası için hazırladığı özel ayakkabı koleksiyonu, Divarese mağazaları, divarese.com.tr ve Lidyana.com’damoda severler ile buluşuyor.Güçlü ve kaliteli duruşu, özgün koleksiyonlarıyla, ayakkabı ve çanta sektörüne yön veren Divarese ve Lidyana.com, Eda Taşpınar’ın hazırladığı özel ayakkabı koleksiyonu ile 2014 yaz modasında büyük ses getiriyorlar.Eda Taşpınar’ın kendine özgü ve iddialı stilini yansıttığı, üretimini ve distribütörlüğünü Ves Deri’nin üstlendiği, sezonunun en trend ayakkabılarının çalışıldığı özel koleksiyonda, gladyatör tarzı dore ve bronz taşlarla süslenmiş sandaletler, yaz modasının trend desenleri ve göz alıcı aksesuarlar ile zenginleştirilmiş modeller, lazer kesim detaylar, renkli yılan baskılı, taba ve yeşil tonlarının uyumuyla tasarlanan safari temalı topuklular, başta Eda Taşpınar’ın stilini takip edenler olmak üzere, tüm ayakkabı sevenlerin kalbini fethediyor.2014 yaz modasında farklı ve göz alıcı seçimler arayanlar, Eda Taşpınar’ın hazırladığı bu özel ayakkabı koleksiyonuna Divarese mağazalarından, Lidyana.com'dan ve divarese.com.tr’den ulaşabilirler.