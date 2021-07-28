Moda: Bu yaz çok farklı

Hazırlayan: Bihter Neymen

AYAKİZİ SANDALET

Sade ve rahat bir yaz stilinin olmazsa olmazı, abartıdan uzak sandaletler bize göre. Çocukluktan başlayan merakını 2016 yılında markalaştıran Berna Uçkun Ataman 2021 yaz sezonuna sağlam adımlarla giriyor.



BERNA UÇKAN ATAMAN

“Ayakizi Sandalet olarak en başından beri mottomuz çabasız ve zamansız bir stil ile iddialı olmak. Özellikle içinde bulunduğumuz olağanüstü durumlar bizi topuklulardan ve ışıltıdan iyice uzaklaştırdı. Yani aslında devir bizim devrimiz; less is more…”

Markanızı nasıl tanımlarsınız?

Rahatlığın iyice ön plana çıktığı günümüz modasında sandaleti, zamansız parçaları tamamlayıcı, çabasız bir iddia ortaya koyan kadınların yaz gardırobunun en önemli parçası olarak tanımlayabiliriz.

Marka maceranız ne zaman başladı?

Çocukluğumda babamın atölyeden getirmesini istediğim derilerle kendime bir şeyler yaptığımı bilirim. Bu ilerleyen yaşlarda hazır aldığım ayakkabıları yine babamın atölyesinde kendi zevkimle birleştiren modifiye işlemlerine evrildi. Ayakizi ise 2016 yılında doğdu. Yazın sandaletten başka bir şey giymeyen fakat istediğim tarz sandaletlere kolay ulaşamayan biri olarak kendi ihtiyacımla ortaya çıktı.

Tasarımlarınızda ilhamınız nedir?

Sandaletin tarihi antik çağlara dayanıyor bildiğiniz gibi... Tüm antik şehirlerde yapılan kazılarda ayaklarında sandaletleriyle süslenmiş heykel ve görsellere rastlıyoruz. Bir kadın girişimci markası olan Ayakizi Sandalet de ilhamını ve modellerinin ismini mitolojik tanrıçalardan alıyor.

Bize yakın zaman içinde gerçekleştirmek istediğiniz bir hayalinizi anlatın.

Son derece emin adımlarla yönetmeye çalıştığım markamı uluslararası bir marka haline getirmek istiyorum. Pandemi dolayısıyla yavaş ilerlese de, bu hayalim için görüşmeler yapıyorum. Bakarsınız seneye bir röportaj daha yapar, satış noktası olarak Londra, New York, İtalya ve İspanya’yı sayarım...

Sandalette rahatlık ve şıklığı yakalamak için nelere dikkat etmeliyiz?

Ben sandaletin bir ruhu, kendine özgür bir duruşu olduğuna inanıyorum. Biraz başına buyruk, biraz asi, hiçbir zaman moda kurbanı olmayan, özgüveni yüksek, kendi duruşuyla iddialı kadınlar giyer genelde sandaleti. Bir şort ve tişört ile iddialı modelleri bir araya getirebilirsiniz. İnce bantlı bir model ile neden bir yaz düğününe gidilmesin? Dekoltesi az bir model ise gömlek ve keten pantolon altına bir plaza mesaisinde gayet şık olur... Yeter ki o sandalet ruhunu, kendi enerjinizle birleştirerek yansıtabilin.

Bu sezon en çok hangi renkleri göreceğiz?

Ayakizi olarak biz sandaletlerimizde herhangi bir işleme maruz kalmamış doğal deri kullanıyoruz. Ürünlerimiz hiçbir makine uygulaması olmadan tamamen kıymetli ustalarımızın ellerinde üretiliyor. Tüm bu nitelikleri karşılayan tek bir deri var ve o da kendi doğal renginde yeterince güzel. Dolayısıyla bu ilkemizden ödün vermeyerek sadece doğal kahverengiyi kullanıyoruz. Bununla birlikte geçen yıl talep üzerine çok tercih edilen iki modelimizde siyahı da ekledik koleksiyona.

Tasarımlarınızda olmazsa olmazınız var mı?

Derinin kendi sadeliğindeki iddiası olmazsa olmazım. Bir diğer en önemli konu ise rahatlık ve konfor. Yazın açık ayakkabılar ile göz önünde olan ayaklarımızda ayakkabı vurmasından veya deri sürtünmesinden kaynaklı kızarıklıklar hepimizin şikayetidir. Deriden yapılmış, kösele tabanlı düz sandaletlerimizde bunların hiçbirini yaşamamanız için her detayı düşünüyoruz.

Bu yazın diğer yazlardan farkı ne sizce?

Asıl önemlinin kendi rahatımız ve konforumuz olduğunu keşfettik. Moda da buna ayak uydurdu ve artık rahatlığın daha ön planda olduğu stiller sunuyor bize. Daha uzun süreler kullanacağımız zamansız parçalara yöneliyoruz. Bu bizim adımıza iyi bir durum çünkü kullandığımız malzemelerin doğallığıyla, sandaletlerinizin giyildikçe güzelleşeceğini iddia ediyoruz.

Tasarımlarınızı diğer markalardan farklı kılan ne?

Tasarımlarım, kendi sade halinde güçlü ve iddialı modeller. Üstelik tamamen doğal deriden. Sayısı çok azalmış olan işinin ehli zanaatkarlar tarafından tamamı elde yapılıyorlar ve aslında hepsi birer sanat eseri değerinde.

Favori kumsal stilinizi oluşturan parçalar neler?

Yaz renklerinde uçuş uçuş ince askılı elbiseler, beyaz bir tişört veya keten bir gömlek ile tamamlanmış jean şortlar ve tek parçada iddia ortaya koyan, son birkaç sezonun da gözdesi olan tulumlar.

Tasarımlarınıza nerelerden ulaşabiliriz?

İzmir’dekiler Alaçatı Bashaques, Alaçatı Yuzu Concept Store; Bodrum’dakiler Beymen; Selimiye’dekiler Marsel Butik; İstanbul’dakiler İstinye Park Beymen, Zorlu AVM Beymen, Kanyon AVM Souq Dükkan, Karaköy MaeZae; Sakarya’dakiker Dec and Junes; online dünyada ise Hipicon, Souq Dükkan, Yuzu Concept, MaeZae ve kendi web sitemizden bizim tasarımlarımıza ulaşabilirler.

Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

Tüm modellerimizin tek fiyatı var, 679 lira. Sadece Beymen Exclusive olarak ürettiğimiz iki modelimiz 749 lira.

BİLGE KARGA

Yaz stili demişken güneş gözlüklerinin arkasından koşmamak olmazdı. Bilge Karga farklı modelleri ile ‘benim yazım farklı’ diyenlerin seveceği bir marka.



TEVFİK ÇAĞATAY DEVELİ

“Bilge Karga herkes için ulaşılabilir ve stil tamamlayıcı. Her yüz şekline hitap eden tamamlayıcı modeller ve tasarımlar yaratıyoruz. İster günlük, ister klasik tarza uyarlanabilir gözlükler üretiyoruz.”

Marka maceranız ne zaman başladı?

Maceramız 2016 senesinin ekim ayında başladı. Başladığımız tarihten itibaren de hep ‘iyi ki’ dememizi sağladı.

Tasarımlarınızda ilhamınızı nereden alıyorsunuz genellikle?

Tasarımlarımızın en büyük ilhamı bugüne dek doğa oldu. Bu müthiş sanatçının barındırdığı renkleri tasarımlarımıza yansıttığımızda hep kalıcı ve büyüleyici bir güzellikle karşılaştık. Bunun yanı sıra, dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul da gelecek tasarımlarımız için büyük bir ilham kaynağı bizim için. Güzel sürprizlere hazırlanıyoruz!

Bize yakın zaman içinde gerçekleştirmek istediniz bir hayalinizi anlatın.

Kısa zaman önce güzel bir adım attık ve yüzünde görünür farklılığı olan bireylere ulaşıp onlara modellerimiz olmayı teklif ettik. Harika hikayelere tanık olduk. Bu konuda Yüzümle Mutluyum ve Albinizm Derneği bize çok yardımcı oldu. Bu çekimlerimiz sonucunda bizi takip edenlerden binlerce güzel yorum ve mesaj aldık. Hayalimiz her yüzün, bedenin özel, kıymetli ve eşit haklara sahip olduğu bir dünya. Bu da uzak bir hayal değil, aksine küçük bir adımla bile ne kadar ulaşılabilir olduğunu gördük. Ayrıca dünyanın birçok yerine markamızı ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu an da yurt dışına gönderim sağlıyoruz ancak hedefimiz daha çok bölgede görünür olmak, şubelerimizi açmak ve markamızı sevenleriyle buluşturmak.

Bu yazın diğer yazlardan farkı ne sizce?

Gelen her yeni yaz beraberinde umutla geliyor. Bu yazın da farkı yeni umutlarımız. Bu yaz diğer yazlara göre duruma daha alışmış psikolojide bir yaz geçireceğimizi düşünüyoruz. Daha özgür ve bilinçli bir şekilde.

2021 koleksiyonunuzun temasını öğrenebilir miyiz?

Yeni koleksiyonumuzun teması, büyüleyici şehir olan İstanbul. Şehrin her köşesinin sahip olduğu renkler, hayatlar ve detaylar tasarımlar için büyük bir ilham kaynağı oluyor.

Yüz yapımıza uygun ve rahat gözlüğü seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle yüz şeklinizi tespit etmelisiniz. Nasıl bir yüze sahipsiniz? Oval, kalp şeklinde, yuvarlak ya da köşeli… Sonrasında ise ürün çeşitlerimiz arasından her yüz tipine uygun bir model keşfetmeniz mümkün. Bizden size küçük bir tüyo: Cate Eye gözlükler, büyük bir oranda tüm yüz tiplerine yakışıyor.

Bu sezonun rengi ne olacak?

Yeşilin her tonu bu sezon çok tercih ediliyor. Sanıyoruz ki doğaya olan büyük özlemimiz tercihlerimize bile yansıdı. Bunun yanında bu yıl neon renkler ve leopar desenler de çok popüler. Neon çerçeveler leopar saplarla süsleniyor ve ortaya enerji dolu tasarımlar çıkıyor.

Tasarımlarınızda olmazsa olmazınız var mı?

Evet, genelde zamansız parçalarımızın sahip olduğu detaylar olmazsa olmazımız. Leopar çerçeveler, trendleri her daim yakalamayı başaran parçalardan. Rengarenk camlar ise her seride mutlaka yer alıyor.

Tasarımlarınızı diğer markalardan farklı kılan ne?

Tasarımlarımızı diğer markalardan ayıran temel unsur kalite ve bu kalitenin piyasada alışık olmadığımız derecede ulaşılabilir fiyatlarla sunulması. Çünkü tasarımlarımız, aynı zamanda da göz sağlığını korumalı. Bunu korumak için de ürün kalitesini yüksek tutuyoruz ancak herkesin stilinde yer alması ve birden fazla kombinle farklı gözlüklerimizin uyarlanması için fiyatı ulaşılabilir tutuyoruz.

Plaj stilinizi oluşturan favori parçalarınız neler?

Markamız yıllar içerisinde küçük ve retro görünümlü gözlüklerle özdeşleşti. Biraz daha sokak stiline hitap eden, iddialı ürünlerle akılda kaldık.

Tasarımlarınıza nerelerden ulaşabiliriz?

Web sitemizden ulaşabilirsiniz: bilgekarga.com.tr

Gözlüklerde fiyat aralığı nedir?

Fiyatlar 100-400 lira arasında değişiyor.

JEWELARIN

Bronz teninize yakışacak aksesuarlar ile stil yarışının kazananı olabilirsiniz. İhtiyacınız olan bazen renk bazen sadece biraz ışıltı...



BERFU KORAL

“Maksat farklı bir şey sunmaksa herkes biriciktir. Farklı kılan ürüne bakışındır. Benim bakışımla ürettiğim tasarımı, sen kullanırken kendine göre uyarlarsın. Güzel olan da budur.”

Markanızı nasıl tanımlarsınız?

Çoğunlukla minimal tasarımların yer aldığı, küçük parçaların bir araya gelerek bütünü oluşturduğu bir yapısı var diyebiliriz. Büyük yapılı ya da çok ışıltılı bir parçanın bile mutlaka asil ve düz bir tarafı oluyor. Biz de yolda öğreniyor şekil alıyoruz.

Marka maceranız ne zaman başladı?

Sinema-televizyon mezunu biri olarak üniversite hayatımdan beri aynı sektördeydim. 2018 yılında hamilelik sürecinde oluşturduğum bir dosyayla başladı macera. Bir ustayla görüştüm, malzemeleri araştırmaya başladım, ‘nasıl görsele dökülecek?’, ‘ismi ne olsun?’, ‘nasıl bir tarzı olmalı?’ derken araya doğumun girmesiyle beraber birkaç ay ertelenen hayaller 2018 sonunda, kızım Larin’in doğumundan sonra somutlaşmaya başladı.

Tasarımlarınızda ilhamınız ne oluyor genellikle?

İlham çok dallı bir ağaç gibi. Bir yaprak şeklinden ilham alıp köke varabilirsiniz. Bazen bir desen, bazen bir renk, bazen parlayan bir güneş… Fazla edebi oldu ama günlük hayatta gördüğümüz her şey; ilk haliyle olmasa da soyut olarak birbirine bağlanır ve somutlaşır. Bu süreçte karşılaştıkların da ilhamın ta kendisidir.

Bize yakın zaman içinde gerçekleştirmek istediğiniz bir hayalinizi anlatın hadi...

JeweLarin, kızım Larin’le beraber büyüyen bir bebek gibi. Kızım şimdi üç yaşında. JeweLarin de onun büyümesiyle kendine alan buluyor. O büyüyüp özgürleştikçe ben daha çok çalışıyorum; JeweLarin de daha da özgürleşiyor. Yakın zamanda olur mu bilmem ama JeweLarin’in yurt dışında da yer almasını çok isterim.

Sadece bu yazın diğer yazlardan farkı ne sizce?

Herkesin daha çok kendine, içine, doğaya döndüğü; eski hayatlarımıza şükrettiğimiz bir süreç içindeyiz. Takip edebildiğim kadarıyla modanın lider markaları da başta olmak üzere herkes renklere dönmüş durumda. Çok normal değil mi? Eksilenleri bir şekilde hayatımıza katmak en doğal hakkımız.

2021 koleksiyonunuzun temasını öğrenebilir miyiz?

JeweLarin şimdilik yolda ve anlık şekil alan bir marka. Başlarda daha klasik parçalar vardı; şu sıralar bolca renk, doğal taşlar, mini taşlar ve altın renginin hakim olduğu bir iskelet kurdu. 2021 yazı da bol renk ve ışıltıyla geçecek gibi duruyor.

Bu sezon en çok hangi renkleri ve modelleri göreceğiz?

Canlı renkler, her zaman modası geçerli olan farklı desenlerde ve kalınlıklarda halka küpeler, doğal taşlar, incinin asilliğiyle oluşacak tasarımlar, mini taşlarla süslenmiş tasarımlar… Herkesin mutlu olacağı dokunuşlar kısacası.

Tasarımlarınızda olmazsa olmazınız nedir?

Ben seviyor ve takıyorsam yeterlidir. Dediğim gibi kimisi için bu yanlış bir bakış açısı olabilir; ama şimdilik içimden böyle geliyor.

Tasarımlarınızı diğer markalardan farklı kılan ne sizce?

Herkesin ilhamı, baktığı yön ve bakış şekli farklı. Her hazırladığım pakete Larin’in de elinin değiyor oluşu da çok özel bizim için. Kimi zaman kartı o koyuyor, kimi zaman kargo poşetini kapatıyor.

Kumsal stilinizi oluşturan favori parçalarınız neler?

Günlük hayatta da, kumsalda da konfor ön plandadır benim için. Tasarımlarımızın çoğu da bu tarza uygundur, o yüzden bir ayrım yapmakta zorlanırım, o günkü tarzımla ne uyumluysa mutlaka bir parça bulurum.

Tasarımlarınıza nerelerden ulaşabiliriz?

Instagram hesabımız olan @jewelarin ‘den bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca online alışveriş yapmak isteyenler de shopier.com/jewelarin internet sitesi üzerinden sipariş verebilir.

Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

70 lira civarından başlıyor ve 700 liraya kadar uzanıyor fiyatlarımız. Gümüş ürünlerin fiyatları tıpkı altın gibi gramla, üzerindeki işçilikle belirleniyor.

MALILUHA

Modern tanrıçalar bu yaz Maliluha ile plajlarda her zamanki gibi göz alıcılar. Farklı tarzların peşinde olanların seveceği bir adresteyiz; stil kodlarını yeniden yazıyoruz.



CANSU GÜNDOĞAN

“Maliluha; maceracı, hayattan zevk alan, yenilikçi kadınlar için yaratıldı.”

Markanızı nasıl tanımlarsınız?

Maliluha, Hitit mitolojisinde deniz tanrıçasının kızı olan Hatepuna’nın tapınağının adı. Tapınakta kişiler kendilerini en huzurlu oldukları anda hissederler. Maliluha kadınlarının her biri birer tanrıçadır, biz de tasarımlarımızda kendilerini özel ve özgüvenli hissetmelerini sağlıyoruz.

Marka maceranız ne zaman başladı?

Marangoni Milano’da tasarım eğitimi aldıktan sonra perakende sektöründe çalışmaya başladım. Yerli ve yabancı markalarda uzun yıllar deneyim edindikten sonra, üniversite yıllarındaki hayalimi gerçekleştirip, kendi markamı kurdum.

Tasarımlarınızda ilham kaynaklarınız neler?

Doğanın renklerinden ve formlarından ilham alarak koleksiyonları hazırlıyorum. Çevreye ve doğaya duyarlı biri olduğum için markamın da sürdürülebilir ve doğaya uyumlu olmasına dikkat ediyorum. Tasarım kadar çevreye ne kadar az zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Kullanılan kumaştan, ambalajından, sallantı kartlarına kadar geri dönüştürülebilir olmasına özen gösteriyorum. Bunun 360 derece düşünülmesi gerekiyor. Sadece sürdürülebilir veya geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmak yeterli değil. Üretim aşamasında da yüksek refah seviyesinde çalışan yerleri tercih ediyorum.

Bize yakın zaman içinde gerçekleştirmek istediğiniz bir hayalinizi anlatır mısınız?

Güney Fransa’ da Maliluha’nın pop-up mağazasını açmayı çok isterim.

2021 koleksiyonunuzun temasını öğrenebilir miyiz?

Maliluha’nın 2021 İlkbahar-Yaz ‘Desert Daze’ koleksiyonu uzaktan esen hafif meltemli çöllere doğru bir yolculuğa çıkıyor. İlhamını dünyanın dört bir yanındaki çöllerin renkleri ve dokularından alıyor.

Hem rahat hem de şık olmak için mayoda nelere dikkat etmeliyiz?

Rahat olmak için kalıbının mutlaka iyi olması gerekiyor. Şık olmak için de abartıya kaçmaya gerek yok, sadece bir kesim, aksesuar detayı veya tek renk ile de şık bir mayoya sahip olunabilir.

Bu sezon en çok hangi renkleri göreceğiz?

Oldukça sıcak renklerin hakim olduğu bu yaz; hardallardan turunculara, kaktüs yeşillerinden toprak tonlarına, gökyüzü mavisinden çiçek renklerine kadar geniş bir renk paleti içeriyor.

Tasarımlarınızda olmazsa olmazınız nedir?

Tasarımlardaki formlardan desenlere, aksesuarlardan malzemelere kadar her şeyin doğadan ilham alması markamızın olmazsa olmazı.

Bu yazın diğer yazlardan farkı ne sizce?

Önceliklerimiz, yaşayış tarzımız, birçok alışkanlığımız değişti. Biz her şeye rağmen geleceğe umutla bakarak çalışmaya ve üretmeye devam ettik. Emeğin öneminin daha çok anlam kazandığını düşünüyorum.

Tasarımlarınızı diğer markalardan farklı kılan ne sizce?

Zamansız ve yenilikçi tasarımlar bizi ayrı kılıyor. Müşterilerimizin ürünleri uzun yıllar kullanmaları için, yüksek kalitedeki işçiliğe çok önem veriyoruz.

Kumsal stilinizi oluşturan favori parçalarınız neler?

Mayo ve bikinileri düz beyaz keten gömlek ve hasır şapka ile kombinlemeyi seviyorum.

Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

1400-1800 lira arasında değişiyor fiyatlarımız.

Tasarımlarınıza nerelerden ulaşabiliriz?

Online olarak maliluha.com adresimizden ve Vakko Mare, Beymen, Mysabella gibi mağazalardan ulaşabilirsiniz.

MIEN





Hasırın ve örgünün ruhunu en güzel yansıtan MIEN tasarımlarını bu yaz deniz ve kum ile buluşturuyor ve ‘doğal’ olarak radarımıza girmeyi başarıyor.



EDA SÜMEN& GÜLNUR GÜDÜL SÜMEN

“Klasik örgü ve tığ işi tekniklerini modern çizgilerle buluşturan her tarza, mevsime ve ortama uygun, kullanışlı aksesuarlarla karşılaşacağınız bir markayız. Zamansız bir tarza sahip ve günümüz tüketim toplumunun aksine değer bilen kadınlara özel tasarımlar üzerinde çalışıyoruz.”

Marka maceranız ne zaman başladı?

MIEN aslında bir anne-kız hikayesi. 2017 yılında ilk adımımızı attık diyebiliriz, başlangıç noktamız anneme ilgisini çekebilecek bir hobi bulmaktı. Sonrasında ise ne yazık ki babamı kaybettik ve hayata bakışımızı biraz değiştirdik, keyif aldığımız uğraşlara daha fazla eğilmeye karar verdik. Belli bir strateji ile başlamadık. Zamanla aldığımız güzel tepkilerle evrildik. Mien bu süreçte büyümeye başladı. Her karşımıza çıkan fırsatta bir adım daha attık. Belki de bu kadar stratejisiz olduğumuz için hala ilk günkü gibi keyifle tasarlıyor ve üretiyoruz. Bazen aramızda konuştuğumuz ve yaptıklarımıza, geldiğimiz noktaya inanamadığımız oluyor açıkçası.

Tasarımlarınıza neler ilham veriyor?

Bizim için öncelikle örgünün modeli, deseni önemli. O desenin bize gösterdiği yolda çantanın modeli şekilleniyor. Çanta tasarımlarımızda vintage modelleri yorumlamayı seviyoruz özellikle 70’lerden oldukça ilham alıyoruz.

Bize yakın zaman içinde gerçekleştirmek istediniz bir hayalinizi anlatır mısınız?

Birlikte çalışmak istediğimiz, tasarımlarına ve tarzlarına hayran olduğumu birçok marka var. MIEN’in görünen çalışmalarının dışında toptan üretim iş birliklerimiz de oluyor. Bazı ünlü yerli ve yabancı markalara özel üretim yapıyoruz. Hayalimiz kendi markamızla da çantalarımızı yurt dışında görmek. Bir büyük hayalimiz ise atölyemizi ve ekibimizi büyütmek, böylelikle daha çok Türk kadınına istihdam sağlamak ve el emeklerinin değerini görmelerini sağlamak. Bu aslında bizim için artık hayalden çok amaç oldu diyebiliriz.

2021 koleksiyonunuzun temasını öğrenebilir miyiz?

Koleksiyonumuzun teması kum ve su dalgaları. Kullandığımız renkler, püsküller, hasır detaylarla temamızı vurguluyoruz.

Plajlarda hangi çantayı kullanmak daha pratik olur?

Plajda büyük ama hafif ve yıkanabilir çanta modelleri tercih ediliyor. Şık olurken konforu da sağlamak önemli.

Sezona hangi renkler hakim olacak?

Bu yaz pastel renkleri ve bej tonlarını sıklıkla göreceğiz. Biz de farklı renk ve dokulardaki ipleri karıştırarak yeni renkler ortaya çıkarmayı çok seviyoruz. Kum beji ve krem renklerini karıştırdığımız çantalarımız da yaz aylarında en popüler olanlardan.

Tasarımlarınızda olmazsa olmazınız neler?

Her ortama uyum sağlayabilmeleri bizim için önemli. MIEN çantanızı hem plajda hem günlük hayatınızda hatta işte bile kullanabilin istiyoruz. Bu nedenle birçok modelimize istediğinizde takıp çıkartabileceğiniz farklı deri askılar da ekliyoruz.

Tasarımlarınızı diğer markalardan farklı kılan ne sizce?

En büyük fark tüm ürünlerimizin el yapımı olması. El emeğinin değeri bizce paha biçilemez. Bir fabrika günde binlerce ürün çıkartabilir ama bizim için atılan her ilmeğin farklı bir değeri var. Bu farkı ürünün kalitesi, sağlamlığı ve özgünlüğünden siz de hemen hissediyorsunuz.

Kumsal stilinizi oluşturan favori parçalar neler?

Keten sade işlemeli kaftanlar, hasır terlikler ve MIEN çantalar.

Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

Fiyatlarımız 200 lira ile 700 lira arasında değişiyor.

Tasarımlarınıza nerelerden ulaşabiliriz?

mienistanbul.dukkan.im adresimizden, Lidyana ve Hipicon gibi online alışveriş platformlarından ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca yaz aylarında sahil bölgelerindeki tasarım dükkanlarında da karşınıza çıkacağız.