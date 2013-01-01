Pembe gelinlik

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Oleg Cassini mağazalarında...

2013 yazında evlenmeyi planlıyorsanız ve gelinliğinizin sıra dışı olmasını istiyorsanız, dünyaca ünlü tasarımcı Viola Chan’in Oleg Cassini Türkiye için özel olarak tasarladığı “Pembe Gelinlik” sizin için cazip bir seçenek olabilir. Pembe gelinlik, yüzyıllardır süren beyaz gelinlik trendine yeni bir soluk getiriyor. Türkiye’ye özel olarak tasarlanan ve oldukça rağbet gören pembe gelinlik, birçok ünlü kişinin de tercihi… Gwen Stefani, Anne Hathaway ve Jessica Biel’den sonra siz de pembe bir gelinlikle imza atmak isterseniz, şimdiden randevunuzu alın.

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