Pierre Cardin Gelinlik, 2014 ilkbahar-yaz koleksiyonu

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Tül ve dantelin romantik birleşimi, satenin asil duruşu, swarovski işlemeler ile zenginleştirilen koleksiyon, Pierre Cardin mağazalarında gelin adaylarını bekliyor.

Pierre Cardin, “2014 İlkbahar Yaz Koleksiyonu” şık, zarif ve sade gelinlik tasarımları ile ön plana çıkıyor… Fashion, Exclusive ve Selection adı altında 3 farklı koleksiyon sunan Pierre Cardin’de klasik kabarık tasarımlar, sade ve şık gelinlikler ile sezonun modası modeller dikkat çekiyor. Markanın yeni sezon tasarımlarında kolsuz, straplez, omuzları açıkta bırakan modelleri ve göğüs kısmında swarovski ile zenginleştirilmiş modeller yer alıyor.











